Як відомо, раніше Манекен у 2015-2016 роках розповідала, як "перетворився" Крим після того, як його окупувала РФ.

У соціальних мережах обурилися нагородженням блогерів, включаючи українську модель Ксенію Манекен, медаллю за сприяння військовій розвідці ГУР МО України. Вручення медалей зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Не промовчав і головний герой "Холостяка" Михайло Заливако, висміявши ситуацію.

Як відомо, після церемонії вручення нагород Манекен та кілька інших блогерів прослухали лекцію в Офісі Президента від Подоляка на мотивацію населення під час війни. Однак деякі користувачі соцмереж назвали Манекен ескортницею.

Не забули і про висловлювання дівчини раніше.

"Є ідея зняти серіал про розвідниць. Допоможіть" - посміявся Заливако.

Як відомо, раніше Манекен у 2015-2016 роках розповідала, як "перетворився" Крим після того, як його окупувала РФ. Тоді блогерка стверджувала, що їй "не важливо, чий Крим" та головне, що там все мирно тепер.

Після цього дівчина виправдалася, звинувативши в усьому журналістів і заявила, що тоді вона, як і всі, - просто не розуміла, яка ситуація в країні. Такі слова ще більше розлютили мережу і з'явилося багато зауважень на адресу Манекен вже у Твіттері.