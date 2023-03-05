Как известно, ранее Манекен в 2015-2016 годах рассказывала, как "преобразился" Крым после того, как его оккупировала рф.

В социальных сетях возмутились награждением блогеров, включая украинскую модель Ксению Манекен, медалью за содействие военной разведке от ГУР МО Украины. Вручение медалей произвел советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Не промолчал и главный герой "Холостяка" Михаил Заливако, высмеяв ситуацию.

Как известно, после церемонии вручения наград Манекен и несколько других блогеров прослушали лекцию в Офисе Президента от Подоляка на тему мотивации населения во время войны. Однако, некоторые пользователи соцсетей назвали Манекен эскортницей.

Не забыли и о высказываниях девушки ранее.

"Есть идея снять сериал про разведчиц. Помогите" - посмеялся Заливако.

Как известно, ранее Манекен в 2015-2016 годах рассказывала, как "преобразился" Крым после того, как его оккупировала рф. Тогда блогерша утверждала, что ей "не важно, чей Крым" и главное, что там все мирно теперь.

После девушка оправдалась, обвинив во всем журналистов и заявила, что тогда она, как и все, - просто не понимала, какая ситуация в стране. Такие слова еще больше разозлили сеть и появились множество замечаний в адрес Манекен уже в Твиттере.