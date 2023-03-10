Цього разу Аніта Луценко розповіла, як прискорити обмін речовин.

⠀

"Почнемо з розвіювання міфів: чим більше важить людина, чим вона вища — тим швидший у неї обмін речовин. Бо крові більше, руху всередині більше, переробки їжі, фільтрації більше, випаровування зі шкіри більше, на кожен рух людина витрачає більше ккал, бо це наче рухатись з гантелями", — пише тренерка.

Вона пояснила, що насправді на швидкість обміну речовин може вплинути низка факторів:

Вживання білку. На перетравлення білкової їжі організм витрачає 30% ккал, що потрапили з цієї їжі

Вживання кави

Висока температура зовні чи температура тіла

Низька температура зовні

Тренування в 2,5 рази більше використовують ккал, ніж у спокої

Чим вища, молодша людина чи якщо це чоловік

Стояче положення пришвидшує обмін речовин в порівнянні з сидінням чи лежачим положенням

"Чим більше ми їмо, тим швидший наш обмін речовин☝🏻Чим ми їмо меньше, тим наш обмін речовин меньший, бо процесів відбувається меньше. Ось такі справи 😉 Трошки зрозуміліше?) Якщо стрибнеш в проруб, потім в сауну, потім захворієш гарячкою, нап’єшся кави, наїсися білку і будешь увесь цей час цей присідати — схуднеш швидше 😅 Але можна просто нормально їсти та регулярно тренуватись і це питання ніколи не буде хвилювати, бо будеш зайнята ділом 💪🏻", — додала зірка "Зважені та щасливі".

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.