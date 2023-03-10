В этот раз Анита Луценко рассказала, как ускорить обмен веществ.
⠀
"Начнем с развеивания мифов: чем больше весит человек, чем он выше — тем быстрее у него обмен веществ. Потому что крови больше, движения внутри больше, переработки пищи, фильтрации больше, испарения из кожи больше, на каждое движение человек тратит больше ккал, потому что это как двигаться с гантелями", — пишет тренер.
Она объяснила, что на самом деле на скорость обмена веществ может повлиять ряд факторов:
- Употребление белка. На переваривание белковой пищи организм тратит 30% ккал, попавших из этой пищи.
- Употребление кофе
- Высокая температура снаружи или температура тела
- Низкая температура снаружи
- Тренировки в 2,5 раза больше используют ккал, чем покой
- Чем выше, младше человек или если это мужчина
- Стоячее положение ускоряет обмен веществ по сравнению с сидячим или лежачим положением
"Чем больше мы едим, тем быстрее наш обмен веществ☝🏻Чем мы едим меньше, тем наш обмен веществ меньше, потому что процессов происходит меньше. Вот такие дела 😉 Немного понятнее?) Если прыгнешь в прорубь, потом в сауну, потом заболеешь лихорадкой, напьешься кофе, наешься белка и будешь все это время приседать - похудеешь быстрее 😅 Но можно просто нормально есть и регулярно тренироваться и этот вопрос никогда не будет волновать, потому что будешь занята делом 💪🏻", - добавила звезда "Зважені та щасливі".
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Новые правила вводят в украинских магазинах и супермаркетах: "в течение 3 месяцев..."
Даниэль Салем показал самый ценный подарок дочери, который ему помогает на передовой: "Всегда со мной"
По Киеву ударили "Кинжалом": появились первые кадры с места
"Я видел, как убили моего отца!": выяснилось настоящее имя Героя, казненного оккупантами
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.