В этот раз Анита Луценко рассказала, как ускорить обмен веществ.

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"Начнем с развеивания мифов: чем больше весит человек, чем он выше — тем быстрее у него обмен веществ. Потому что крови больше, движения внутри больше, переработки пищи, фильтрации больше, испарения из кожи больше, на каждое движение человек тратит больше ккал, потому что это как двигаться с гантелями", — пишет тренер.

Она объяснила, что на самом деле на скорость обмена веществ может повлиять ряд факторов:

Употребление белка. На переваривание белковой пищи организм тратит 30% ккал, попавших из этой пищи.

Употребление кофе

Высокая температура снаружи или температура тела

Низкая температура снаружи

Тренировки в 2,5 раза больше используют ккал, чем покой

Чем выше, младше человек или если это мужчина

Стоячее положение ускоряет обмен веществ по сравнению с сидячим или лежачим положением

"Чем больше мы едим, тем быстрее наш обмен веществ☝🏻Чем мы едим меньше, тем наш обмен веществ меньше, потому что процессов происходит меньше. Вот такие дела 😉 Немного понятнее?) Если прыгнешь в прорубь, потом в сауну, потом заболеешь лихорадкой, напьешься кофе, наешься белка и будешь все это время приседать - похудеешь быстрее 😅 Но можно просто нормально есть и регулярно тренироваться и этот вопрос никогда не будет волновать, потому что будешь занята делом 💪🏻", - добавила звезда "Зважені та щасливі".

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.