Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко 11 березня відзначає день народження, їй виповнилося 39 років.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко опублікувала цікавий пост із нагоди свята.

"З днем народження мене ☺️ і моїх батьків, бабусь, дідусів, усіх прабабусь і прадідусів. Я продовження мого роду 🙏🏻 така як є, з вашими рисами зовнішності, я відображення ваших побачень і вашоі любові…я продовження ваших традицій і болей. Дякую, що я є на цій неперевершеній Землі", — пише Аніта Луценко.

Публікацію вона супроводила кадрами з нової ефектної фотосесії, де в маленькій чорній сукні показала розкішну спортивну фігуру.

"З точки зору соціального життя, я бачу тим, що у мене непогано виходить і є корисним іншим- це долучати людей до того, щоб звернути увагу на своє тіло, я - це «двері -вхід» у світ фітнесу, фізичних вправ, активності, більш корисного харчування, переборення дивних і напряжних для життя міфів, з якими стикається людина на початку свого шляху. І я рада, якщо колись моє існування і вам сталося в нагоді 🙂", — зізнається зірка "Зважені та щасливі".

Аніта Луценко також додала, що в цей день у неї одне бажання, як і в усіх українців, а якщо хтось хоче її привітати — то найкращий подарунок це донат на її благодійну картку, яка щодня допомагає захисникам на передовій.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

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