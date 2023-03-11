Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко 11 марта отмечает день рождения, ей исполнилось 39 лет.

В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко опубликовала интересный пост по случаю праздника.

"С днем ​​рождения меня ☺️ и моих родителей, бабушек, дедушек, всех прабабушек и прадедушек. Я продолжение моего рода 🙏🏻 такая как есть, с вашими чертами внешности, я отображение ваших свиданий и вашей любви…я продолжение ваших традиций и болей. Спасибо, что я есть на этой непревзойденной Земле", — пишет Анита Луценко.

Публикацию она сопроводила кадрами из новой эффектной фотосессии, где в маленьком черном платье показала роскошную спортивную фигуру.

"С точки зрения социальной жизни, я вижу тем, что у меня неплохо получается и полезно другим- это приобщать людей к тому, чтобы обратить внимание на свое тело, я - это "двери -вход" в мир фитнеса, физических упражнений, активности, более полезного питания, преодоления странных и напряженных для жизни мифов, с которыми сталкивается человек в начале своего пути. И я рада, если когда-то мое существование и вам пригодилось 🙂", — признается звезда "Зважені та щасливі".

Анита Луценко также добавила, что в этот день у нее одно желание, как и у всех украинцев, а если кто хочет ее поздравить — то лучший подарок это донат на ее благотворительную карточку, которая ежедневно помогает защитникам на передовой.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.