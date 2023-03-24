Цього разу на своїй сторінці в Instagram тренерка розповіла про елементарну дію, яка сприятиме схудненню.

"Дуже просто! Почніть записувати все, що ви кладете в себе. При чому важливо зробити в момент одразу після події. Не ввечері, коли доведеться згадувати. Це 100% працює. Просто фіксація абсолютно кожного шматочка їжі чи випитого напою - вже сприятиме вашому схудненню. Гарантовано. Якщо ще вирішите вносити в додаток, що рахує ккал і склад по білкам, жирам та вуглеводам, то точно схуднете. Тому що зрозумієте у перший же день, що щодня протягом багатьох років ви не доїдати білку, а переїдали жиру та вуглеводів", — пише Аніта Луценко.

Зірка "Зважені та щасливі" також порадила, яким застосунком можна користуватися для цього.

"Зауважу, що різні додатки видають різну інформацію) як на мене, то максимально наближено до правди (підручників) fat secret. Безкоштовно. Все стає простим, коли починаєш розуміти, що насправді відбувається", — додала тренерка.

Українці в коментарях підтримали Аніту Луценко та діляться власним досвідом, як така, здавалося б, проста порада вже допомогла їм скинути зайві кілограми.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

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