В этот раз на своей странице в Instagram тренер рассказала об элементарном действии, которое будет способствовать похудению.

"Очень просто! Начните записывать все, что вы кладете в себя. При чем важно сделать в момент сразу после события. Не вечером, когда придется вспоминать. Это 100% работает. Просто фиксация абсолютно каждого кусочка пищи или выпитого напитка – уже будет способствовать вашему похудению. Гарантировано. Если еще решите вносить в приложение, считающее ккал и состав по белкам, жирам и углеводам, то точно похудеете. Потому что поймете в первый же день, что ежедневно в течение многих лет вы не доедаете белка, а переедали жира и углеводов", - пишет Анита Луценко.

Звезда "Зважені та щасливі" также посоветовала, какое приложение можно использовать для этого.

"Замечу, что разные приложения выдают разную информацию) по-моему, так максимально приближенное к правде (учебникам) fat secret. Бесплатно. Все становится простым, когда начинаешь понимать, что на самом деле происходит", — добавила тренер.

Украинцы в комментариях поддержали Аниту Луценко и делятся собственным опытом, как такой, казалось бы, простой совет уже помог им сбросить лишние килограммы.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.