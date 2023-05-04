Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як ви можете легко його приготувати своїми руками та запропонувати своїм дітям як перекушування.

Євген Клопотенко розповів , що він уже з вами приготував багато всього з пісочного тіста: досить складні і не дуже пироги, солодкі та солоні, закриті та відкриті. Однак сьогодні він хоче поділитися рецептом простого та смачного пісочного печива з кунжутом.

Інгредієнти:

400-450 г борошна

2 жовтки (+1 яйце для змащування)

100 г цукру

200 г вершкового масла

10 г ванільного цукру

1 ч. л. розпушувача

2 ст. л. кунжуту

2-4 ст. л. води (для замішування тіста)

1 щіпка солі

Крок 1: увімкніть духовку на 200 градусів, щоб вона розігрілася. Просійте 400-450 г борошна в миску та додайте 1 ч. л. розпушувача.

Крок 2: Потім додайте 100 г цукру, 1 щіпку солі та 10 г ванільного цукру в муку. Перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів.

Крок 3: Натріть 200 г вершкового масла на великій тертці в суху борошняну суміш і перетріть руками до отримання олії.

Крок 4: Додайте в масляну суміш 2 яєчні жовтки і замісіть туге тісто.

Крок 5 Якщо вологи з жовтків недостатньо, тісто може розсипатися і не заміситися в пластичну масу. І тут додайте 2-4 ст. л. холодної води і замісити тісто.

Крок 6: Сформуйте із тесту кулю. Оберніть тісто харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 25-30 хвилин, щоб|аби| тісто трохи відпочило.

Крок 7: Розкотіть тісто між двома листами пергаменту в пласт завтовшки 4-5 мм.

Крок 8: Виріжте з|із| тесту кругле печиво спеціальними формами або склянкою. За бажання можна зробити печиво будь-якої форми.

Крок 9: Перекладіть печиво на лист, застелений пергаментом. Змастіть печиво збитим яйцем за допомогою кулінарного пензлика.

Крок 10: Посипте печиво 2 ст. л. кунжуту. Випікайте в духовці протягом 15 хвилин|мінути| до золотистої скоринки.