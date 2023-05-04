Євген Клопотенко розповів , що він уже з вами приготував багато всього з пісочного тіста: досить складні і не дуже пироги, солодкі та солоні, закриті та відкриті. Однак сьогодні він хоче поділитися рецептом простого та смачного пісочного печива з кунжутом.
Інгредієнти:
- 400-450 г борошна
- 2 жовтки (+1 яйце для змащування)
- 100 г цукру
- 200 г вершкового масла
- 10 г ванільного цукру
- 1 ч. л. розпушувача
- 2 ст. л. кунжуту
- 2-4 ст. л. води (для замішування тіста)
- 1 щіпка солі
Крок 1: увімкніть духовку на 200 градусів, щоб вона розігрілася. Просійте 400-450 г борошна в миску та додайте 1 ч. л. розпушувача.
Крок 2: Потім додайте 100 г цукру, 1 щіпку солі та 10 г ванільного цукру в муку. Перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів.
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Крок 3: Натріть 200 г вершкового масла на великій тертці в суху борошняну суміш і перетріть руками до отримання олії.
Крок 4: Додайте в масляну суміш 2 яєчні жовтки і замісіть туге тісто.
Крок 5 Якщо вологи з жовтків недостатньо, тісто може розсипатися і не заміситися в пластичну масу. І тут додайте 2-4 ст. л. холодної води і замісити тісто.
Крок 6: Сформуйте із тесту кулю. Оберніть тісто харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 25-30 хвилин, щоб|аби| тісто трохи відпочило.
Крок 7: Розкотіть тісто між двома листами пергаменту в пласт завтовшки 4-5 мм.
Крок 8: Виріжте з|із| тесту кругле печиво спеціальними формами або склянкою. За бажання можна зробити печиво будь-якої форми.
Крок 9: Перекладіть печиво на лист, застелений пергаментом. Змастіть печиво збитим яйцем за допомогою кулінарного пензлика.
Крок 10: Посипте печиво 2 ст. л. кунжуту. Випікайте в духовці протягом 15 хвилин|мінути| до золотистої скоринки.