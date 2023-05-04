Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как вы можете легко его приготовить своими руками и предложить своим детям в качестве перекуса.

Евгений Клопотенко рассказал, он уже с вами приготовил много всего из песочного теста: достаточно сложные и не очень пироги, сладкие и соленые, закрытые и открытые. Однако сегодня он хочет поделиться рецептом простого и вкусного песочного печенья с кунжутом.

Ингредиенты:

400-450 г муки

2 желтка (+1 яйцо для смазывания)

100 г сахара

200 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

1 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. кунжута

2-4 ст. л. воды (для замешивания теста)

1 щепотка соли

Шаг 1: Включите духовку на 200 градусов, чтобы она разогрелась. Просейте 400-450 г муки в миску и добавьте 1 ч. л. разрыхлителя.

Шаг 2: Затем добавьте 100 г сахара, 1 щепотку соли и 10 г ванильного сахара в муку. Перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.

Шаг 3: Натрите 200 г сливочного масла на крупной терке в сухую мучную смесь и перетрите руками до получения масляной крошки.

Шаг 4: Добавьте в масляную смесь 2 яичных желтка и замесите тугое тесто.

Шаг 5: Если влаги из желтков недостаточно, тесто может рассыпаться и не замеситься в пластичную массу. В этом случае добавьте 2-4 ст. л. холодной воды и замесите тесто.

Шаг 6: Сформируйте из теста шар. Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 25-30 минут, чтобы тесто немного отдохнуло.

Шаг 7: Раскатайте тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной 4-5 мм.

Шаг 8: Вырежьте из теста круглое печенье специальными формами или стаканом. При желании можно сделать печенье любой формы.

Шаг 9: Переложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Смажьте печенье взбитым яйцом при помощи кулинарной кисточки.

Шаг 10: Посыпьте печенье 2 ст. л. кунжута. Выпекайте в духовке в течение 15 минут до золотистой корочки.

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