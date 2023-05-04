Евгений Клопотенко рассказал, он уже с вами приготовил много всего из песочного теста: достаточно сложные и не очень пироги, сладкие и соленые, закрытые и открытые. Однако сегодня он хочет поделиться рецептом простого и вкусного песочного печенья с кунжутом.
Ингредиенты:
- 400-450 г муки
- 2 желтка (+1 яйцо для смазывания)
- 100 г сахара
- 200 г сливочного масла
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. кунжута
- 2-4 ст. л. воды (для замешивания теста)
- 1 щепотка соли
Шаг 1: Включите духовку на 200 градусов, чтобы она разогрелась. Просейте 400-450 г муки в миску и добавьте 1 ч. л. разрыхлителя.
Шаг 2: Затем добавьте 100 г сахара, 1 щепотку соли и 10 г ванильного сахара в муку. Перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.
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Шаг 3: Натрите 200 г сливочного масла на крупной терке в сухую мучную смесь и перетрите руками до получения масляной крошки.
Шаг 4: Добавьте в масляную смесь 2 яичных желтка и замесите тугое тесто.
Шаг 5: Если влаги из желтков недостаточно, тесто может рассыпаться и не замеситься в пластичную массу. В этом случае добавьте 2-4 ст. л. холодной воды и замесите тесто.
Шаг 6: Сформируйте из теста шар. Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 25-30 минут, чтобы тесто немного отдохнуло.
Шаг 7: Раскатайте тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной 4-5 мм.
Шаг 8: Вырежьте из теста круглое печенье специальными формами или стаканом. При желании можно сделать печенье любой формы.
Шаг 9: Переложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Смажьте печенье взбитым яйцом при помощи кулинарной кисточки.
Шаг 10: Посыпьте печенье 2 ст. л. кунжута. Выпекайте в духовке в течение 15 минут до золотистой корочки.
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