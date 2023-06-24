Росіяни накинулися на продюсера Йосипа Пригожина на тлі збройного заколоту однофамільця.

Росіяни почали звинувачувати продюсера Йосипа Пригожина у збройному заколоті. Зірка опублікувала новий пост в Інстаграм, але натрапила на критику і тролінг. Через деякий час Йосип Пригожин видалив сторінку.

"Тисту чи співаю?", - написав Йосип Пригожин у публікації.

Росіяни почали активно залишати коментарі під публікацією Йосипа Пригожина:

"Ти навіщо штурмом на Кремль пішов?",

"Йосифе, будь обережний, ніяких угод з Міноборони, йди до кінця! Народ з тобою! Валерія - перша леді",

"Чого ви на нього накинулися? Це взагалі не він",

"Верні Ростов",

"Ти в курсі, що тобі 20 років світить криміналу, якщо не заспокоїшся?",

"Минулого разу не того Пригожина прослухали, цього разу не того заарештують",

"Задер, лисий, не міг раніше держпереворот зробити? Але гаразд, красава все одно, дивимося",

"Що ви зробите з Шойгу, якщо він прилетить до Ростова?".

Варто зазначити, що в Росії зараз відбувається збройний заколот, який влаштував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Ватажок угруповання захопив кілька міст і продовжує рух на Москву. Йому вже залишилося менше ніж 300 кілометрів.

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