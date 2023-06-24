Россияне накинулись на продюсера Иосифа Пригожина на фоне вооруженного мятежа однофамильца.

Россияне начали обвинять продюсера Иосифа Пригожина в вооруженном мятеже. Звезда опубликовал новый пост в Инстаграм, но наткнулся на критику и троллинг. Через некоторое время Иосиф Пригожин удалил страничку.

"Тостую или пою?", - написал Иосиф Пригожин в публикации.

Россияне начали активно оставлять комментарии под публикацией Иосифа Пригожина:

"Ты зачем штурмом на Кремль пошел?",

"Иосиф, будь осторожен, никаких сделок с Минобороны, иди до конца! Народ с тобой! Валерия - первая леди",

"Чего вы на него накинулись? Это вообще не он",

"Верни Ростов",

"Ты вкурсе, что тебе 20 лет светит уголовка, если не успокоишься?",

"В прошлый раз не того Пригожина прослушали, в этот раз не того арестуют",

"Задрал, лысый, не мог раньше госпереворот замутить? Но ладно, красава все равно, смотрим",

"Что вы сделаете с Шойгу, если он прилетит в Ростов?".

Стоит отметить, что в России сейчас происходит вооруженный мятеж, который устроил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Главарь группировки захватил несколько городов и продолжает движение на Москву. Ему уже осталось меньше 300 километров.

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