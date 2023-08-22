Українські міста і селища залишаються під ворожим вогнем і вдень, і вночі – відомо про наслідки нових атак.

Так, цієї ночі ворог обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані чотири житлові будинки.

«Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала», - повідомили в ОДА.

Також вночі російські окупанти атакували смт Куп’янськ-Вузловий - пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Зокрема, під ворожими ударами перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Куп'янськ, Дворічна, Берестове та інші населені пункти.

У Куп’янську внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач.

Також повідомляється про кривавий вибух с. Шестакове Чугуївського району. Там під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор - зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості 51-річний чоловік.

Також повідомляється, що вночіта вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 24 вибухи - обстрілів зазнали Есманська, Дружбівська, Великописарівська громади.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Також російські загарбники продовжують тероризувати Херсонщину.

За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Херсонському районі; територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі», - повідомили у Херсонській ОДА.

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