Так, цієї ночі ворог обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.
Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані чотири житлові будинки.
«Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала», - повідомили в ОДА.
Також вночі російські окупанти атакували смт Куп’янськ-Вузловий - пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.
Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.
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Зокрема, під ворожими ударами перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Куп'янськ, Дворічна, Берестове та інші населені пункти.
У Куп’янську внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач.
Також повідомляється про кривавий вибух с. Шестакове Чугуївського району. Там під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор - зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості 51-річний чоловік.
Також повідомляється, що вночіта вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Зафіксовано 24 вибухи - обстрілів зазнали Есманська, Дружбівська, Великописарівська громади.
Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Також російські загарбники продовжують тероризувати Херсонщину.
За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Херсонському районі; територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі», - повідомили у Херсонській ОДА.
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