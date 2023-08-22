Так, цієї ночі ворог обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані чотири житлові будинки.

«Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала», - повідомили в ОДА.

Також вночі російські окупанти атакували смт Куп’янськ-Вузловий - пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

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Зокрема, під ворожими ударами перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Куп'янськ, Дворічна, Берестове та інші населені пункти.

У Куп’янську внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач.

Також повідомляється про кривавий вибух с. Шестакове Чугуївського району. Там під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор - зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості 51-річний чоловік.

Також повідомляється, що вночіта вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 24 вибухи - обстрілів зазнали Есманська, Дружбівська, Великописарівська громади.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

дим, пожежа

Також російські загарбники продовжують тероризувати Херсонщину.

За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Херсонському районі; територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі», - повідомили у Херсонській ОДА.

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