Украинские города и поселки остаются под вражеским огнем и днем ​​и ночью – известно о последствиях новых атак.

Так, в эту ночь враг обстреливал г. Волчанск Чугуевского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА .

В результате обстрелов повреждены и разрушены четыре жилых дома.

«Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу – 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась», - сообщили в ОГА.

Также ночью российские оккупанты атаковали пгт Купянск-Узловой - поврежден частный дом, произошел пожар.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

В частности, под вражескими ударами находились Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Купянск, Двуречная, Берестово и другие населенные пункты.

В Купянске в результате атак повреждены жилые дома, произошел пожар. В с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом и линии электропередач.

Также сообщается о кровавом взрыве с. Шестаково Чугуевского района. Там во время выполнения работ на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор - получил ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести 51-летний мужчина.

Также сообщается, что ночью утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 24 взрыва - обстрелам подверглись Эсманская, Дружбовская, Великописаревская общины.

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Также российские захватчики продолжают терроризировать Херсонщину.

За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.

«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию дачного кооператива в Херсонском районе; территорию фермерского хозяйства и национального парка в Бериславском районе», – сообщили в Херсонской ОГА.

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