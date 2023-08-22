Так, в эту ночь враг обстреливал г. Волчанск Чугуевского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА .
В результате обстрелов повреждены и разрушены четыре жилых дома.
«Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу – 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась», - сообщили в ОГА.
Также ночью российские оккупанты атаковали пгт Купянск-Узловой - поврежден частный дом, произошел пожар.
Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.
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В частности, под вражескими ударами находились Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Купянск, Двуречная, Берестово и другие населенные пункты.
В Купянске в результате атак повреждены жилые дома, произошел пожар. В с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом и линии электропередач.
Также сообщается о кровавом взрыве с. Шестаково Чугуевского района. Там во время выполнения работ на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор - получил ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести 51-летний мужчина.
Также сообщается, что ночью утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Зафиксировано 24 взрыва - обстрелам подверглись Эсманская, Дружбовская, Великописаревская общины.
Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Также российские захватчики продолжают терроризировать Херсонщину.
За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.
По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.
«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию дачного кооператива в Херсонском районе; территорию фермерского хозяйства и национального парка в Бериславском районе», – сообщили в Херсонской ОГА.
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