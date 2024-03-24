Українців попередили, яких ударів варто чекати після масованих атак 21 та 22 березня, і яка зараз у окупантів ситуація з ракетами.

Більше місяця російські окупаційні війська не використовували ракети Х-101 і Х-555, тому вони змогли їх накопичити.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Прямого".

"Переважно весь цей період використовувались балістичні ракети, ракети складної траєкторії перехоплення, і вони використали цей період для накопичення. В них до того також відбувалось накопичення і збільшення кількості боєкомплекту, який дозволяє провести декілька ударів обмеженим боєкомплектам або декілька масованих", – заявив Олександр Коваленко.

За словами експерта, скоріш за все, нас можуть найближчим часом очікувати удари дорозвідки, а по результату дорозвідки окупанти можуть нанести ще доповнений удар, але він буде вже не такий потужний, як у ніч на 22 березня, а буде більш схожий по кількості та номенклатурі на той, що був у ніч на 21 березня.

"Але у цьому всьому є питання - чому не було використано крилаті ракети морського базування "Калібр". Тут треба визнати, в них за кількістю навіть більше їх зараз є, аніж Х-101, і вони вже досить давно, більш ніж як півроку, з кінця вересня 2023 року, не використовують масовано. Дуже рідко, поодиноко використовують КРМБ "Калібр", але масовано жодного разу ще їх не використовували", – відзначив Олександр Коваленко.

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