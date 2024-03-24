Выращивание ранних огурцов в открытом грунте – это всегда вызов для начинающих огородников. Как оказалось, ничего сложного в этом нет.

Все огородники знают, что огурцы любят тепло. И правда, огурец - очень нежная культура и не переносит понижение температуры воздуха ниже 15 градусов. Вот только люди давно научились выращивать эти овощи на открытом воздухе, даже, когда условия не совсем для этого подходящие.

Итак, первым делом нужно сделать устойчивые к весенним капризам погоды семена. Для этого необходимо завернуть семена (без проращивания) во влажную материю и положить в холодильник на 2 суток. Так, при 0 градусов семена получат дополнительный запас холодоустойчивости. По прошествии двух дней их можно высаживать.

Если нужно получить ранний урожай огурцов, то лучше всего применять рассадный метод. Так, за 30 дней до высадки в грунт посейте семена на рассаду в торфяные стаканчики.

Важно!

Огурцы не переносят пикировку, поэтому их нужно сажать в стаканчики отдельно, а затем извлекать из них земляной ком целиком, чтобы не повредить корни. Иначе саженцы надолго остановятся в росте.

Можна, кстати, с рассадой и не возиться. Тогда высаживаем семечки в открытый грунт на глубину около 2 см в рядах, отводя между ними расстояние около 30 см. Но чтобы семена быстро взошли и их не испортили вредители, семечки лучше прорастить. Для этого нужно завернуть их во влажную ткань и положить в теплом (25–30 градусов) месте. Высадить, когда появятся корешки.

Кстати, выбирайте те сорта огурцов, которые уже через 45 – 50 дней дают первые плоды. Откажитесь от обычных сортов, так как даже ранние сорта дадут урожай позже, чем самоплодные гибриды.

Что же касается места под огурцы, то нужно выбрать наиболее солнечное место, которое надежно защищено от ветра. В идеале грядка должна располагаться у кирпичной стены, которая днем будет нагреваться на солнце, а ночью отдавать тепло.

Кстати, получить ранний урожай огурцов можно, высадив рассаду под временное укрытие на дугах - это на сегодняшний день самый распространенный и экономичный способ.

Важно!

Чтобы почва лучше прогревалась, ее можно застелить черной мульчирующей пленкой. Черный цвет притягивает тепло.

Если огурцы высажены рядами, можно между рядов вырыть траншею и уложить в нее свежий навоз или утрамбовать слой свежей травы. Свежий навоз и трава будут выделять тепло, обогревая и воздух под пленкой ночью и почву вокруг траншеи.

И еще, если добавить на дно посадочной ямы измельченную свежую траву слоем 2–3 см, засыпать ее землей, а сверху посадить огурец, он будет быстрее расти. Зеленая трава начнет «гореть», нагревая почву. А теплая почва – залог хорошего развития растения. Плюс к этому, зеленая трава выделяет азот, который также необходим молодому огурцу.

Огурцы также нуждаются во влажной почве, поэтому следите за регулярностью поливов. Вода должна быть теплой. При пересадке рассады некоторые дачники заливают в лунку кипяток, чтобы почва прогрелась, а потом уже сажают растение.

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