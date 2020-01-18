Ситуація в Україні склалася така, що нас ставлять на таку розтяжку, що буде погано, "що так, що так"

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів для Politeka on-line економіст Юрій Атаманюк щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"У мене волосся стало дибки, коли я почув цифру. Вдумайтеся, 210 мільярдів гривень сьогодні лежить папірців облігацій внутрішньої державної позики в банках України. Ми наближаємося за сьогоднішнім курсом до цифри в 10 мільярдів, яку наростили за короткий час", - зазначив експерт.

Також Атаманюк пояснив, що падіння гривні відбувається через те, що люди несуть гроші у банки, а банку вигідно видавати комусь кредити. Але склалася ситуація, коли уряд виписує папірець банку, якісь державні гарантії, банк кладе і купує, заробляючи 2% на чужих грошах.

Він також вказав на важливі моменти, які говорять про непрозорість ситуації в банках України:

"Коли була влада президента, який зараз в Росії (Віктора Януковича прим.ред.) стрімко розвивався "ВБР-Банк" про який ніхто не знав і не чув. Але раптом дізналися, що за цим банком стоїть "сім'я" і відразу в рази пішла капіталізація цього банку. А президент, якому сказали "ні" після демократичних виборів і сказали "так" 20% (Петро Порошенко прим.ред.) розвивав "Міжнародний Інвестиційний Банк" про який ніхто не знав", - згадав експерт.

Що ж стосується часів правління Зеленського, то Атаманюк звернув увагу на те, що тепер пішов різкий розвиток "Акордбанк".

"70% розвитку пішло за рахунок інсайдерської інформації, що якийсь державна особа на ім'я Данило з "Акордбанк" є цивільним чоловіком якоїсь державної особи на ім'я Оксана з Міністерства фінансів. Цей банк тепер володіє всією інсайдерською інформацією. Ситуація така, що нас ставлять на таку розтяжку, що буде погано, що так, що так", - резюмував економіст.

Нагадаємо, Юрій Атаманюк розкрив фатальну помилку Гончарука.

Як повідомляла Politeka, Юрій Атаманюк розкрив підступ обіцянок Мілованова

Також Politeka писала, що Атаманюк озвучив невтішний прогноз для української економіки