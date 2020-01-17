Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький розповів про унікальний шанс, який отримала Україна, але може його втратити

Таку заяву він зробив в ефірі Politeka on-line. (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз.

«Кремль – це система, яка в закритому режимі керує Росією більше 20 років, тому надзвичайно важко зрозуміти справжні мотиви того, що відбувається в Кремлі… Основна справа в тому, що ми розуміємо, що Росія, оця стала система, вона по-троху починає рухатися, тобто дестабілізуватися в будь-якому випадку. Що нам у цьому випадку треба робити? Нам потрібен чіткий зрозумілий український план… Нам потрібно отримати якусь суб’єктність, ми повинні розуміти, куди ми будемо рухатися», - заявив Білецький.

За його словами, саме зараз Україні має великий шанс, щоб повернути окуповані території.

«Ми ж розуміємо чудово, що будь-яка дестабілізація – це і є той шанс. Як Росія використала шанс дестабілізація України для того, щоб забрати у нас Крим. То і для нас це величезний шанс, щоб повернути як Донбас, так і Крим. Знов таки, потрібно чітке розуміння, як будувати відносини з тим режимом, або можливими варіантами режимів, які встановляться. Путін старіє в будь якому разі і вже система прийшла в рух. Вона однозначно опиниться в кризі і дестабілізації», - зазначив лідер «Нацкорпусу».

Разом з тим, Білецький додав, що Україна може проґавити цю унікальну можливіть.

«На превеликий жаль поки що навіть серйозної дискусії в суспільстві, а тим більше у владі в РНБО… Ми бачимо, що зібрано РНБО, дано завдання секретарю… цього всього, на жаль, не відбувається. Можемо проспати момент, а інша нагода може й не трапитися в найближчому сторіччі. Політика – це вміння використовувати вдали момент. Отак Росія стала для нас в черговий раз тим кошмаром, який ми маємо зараз», - заявив він.

Нагадаємо, Білецький попередив Зеленського про фатальну помилку.

Як повідомляла Politeka, Білецький терміново звернувся до українців з-за ситуації на Донбасі.

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