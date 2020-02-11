Андрій Богдан може змінити Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України
Таку думку в інтерв'ю для Politeka on-line озвучив політичний аналітик Андрій Вигиринский (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, Андрій Богдан не пішов з команди Володимира Зеленського.
"Це людина, якій президент довіряє і він має всі підстави розраховувати на те, що займе ключову посаду в країні. Такими кадрами не розмінюються", - вважає експерт.
За його словами Богдан може змінити Гончарука в кріслі прем'єра після його звіту.
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"Якщо цей звіт буде винесений на голосування в стінах парламенту, він може не задовольнити народних депутатів. І найімовірніше, можна буде ставити питання про його відставку. За цих умов у нас звільняється посаду прем'єр-міністра. А це місце може зайняти людина, якій довіряє пан Зеленський. З Гончаруком він точно 7 років не прожив. Це людина, яку йому підсунули", - вважає експерт.
Також він не виключив, що місце Гончарука займе саме Богдан.
"Чому ні? Це можливо.", - припустив він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу глави держави Андрія Богдана і призначив на цю посаду Андрія Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника президента.
Нагадаємо, що Зеленський розповів про прорив в переговорах з Росією і розкрив свою місію: «Це дуже важко».
Як повідомляла Politeka, у Зеленського розставили всі крапки щодо відставки Богдана: "Ніколи не міг подумати...".
Також Politeka писала, що на думку Єрмака, популярність Кличка може ще багато принести Україні.