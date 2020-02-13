Чим довше керівники України думають про те, що Майдан можливий, тим краще. Таку думку висловив український журналіст Андрій Пальчевський

Пальчевський в ефірі Politeka online прокоментував ситуацію з відставкою голови Офісу Президента Андрія Богдана і призначенням на його місце Андрія Єрмака.

"Майдан завжди можливий. Чим довше правителі думають про те, що Майдан можливий, тим краще... Тому має бути постійний політичний тиск на керівництво, інакше влада розкладеться абсолютно. Після 30-ти років страждань нашої країни, я - один з прихильників ідеї про те, що інститут президентства знищив нашу країну, тому що кожен президент, який приходить, володіє нескінченним запасом влади, перетворюючи цю країну на "гетьманат-султанат Україна", зробивши посміховисько із парламенту, особливо з останнього, який працює в турбо-режимі...", - поділився Пальчевський.

За словами експерта, президент Володимир Зеленський зробив фатальну помилку, коли поставив Андрія Богдана керувати адміністрацією.

"Серед парламентаріїв у "Слуги народу" є достатня кількість людей, які реально прийшли за ті ідеї, які декларував кандидат Зеленський. А потім став президентом, і над цими людьми поставив людину, яка викликала з першого моменту негативну реакцію (екс-голова ОП Андрій Богдан, - прим. ред.) Ця помилка була майже фатальною для президента, не можна робити такі речі", - заявив Пальчевський.

Він додав, що якщо новоспечений голова ОП Єрмак не впорається, то це буде остання глава правління Зеленського.

"Якщо Єрмак не впорається, це буде остання глава Офісу Президента і останнього президента. І до речі президентів, я сподіваюся, після Зеленського більше не буде. Він увійде в історію, якщо скаже: "все, "гетьманати" наші скінчилися, розкрадання і перетворення сім'ї президента в найбагатшу в нашій країні закінчилося, йду чесно", - підсумував Пальчевський.

Нагадаємо, вигнаний Богдан зробив заяву через відставки: «Кожен сам за себе»

А ще Politeka писала, що Пальчевський розкрив правду про плани Зеленського на ринок землі: "Винесуть на вилах"

Також Politeka повідомляла, хто може тягнути Зеленського на дно: Україна отримала "відповідального за країну"