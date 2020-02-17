Прийшов час президенту Володимиру Зеленському проявити сильну руку, і розібратися з Кабінетом міністрів

Про це заявив політичний експерт Андрій Золотарьов у студії Politeka Online. (Щоб подивитися – проскрольте вниз)

«Україна – країна необмежених політичних можливостей. У сенсі, що у нас можливо все, будь-які сюрпризи, будь-які чорні лебеді. Проблема полягає в тому, що Кабінет міністрів і сам Гончарук перетворився в таке слабку ланку в системі влади», - зазначив експерт.

Золотарьов додав, що зараз рейтинг влади сильно страждає через дії уряду.

«Якщо ми подивимося соціології, щоправда, нас в основному годують рейтингами, а звіт, нормальний звіт, це 60 з гаком сторінок графіків, діаграм… Так от всі сходяться на тому, що Кабмін дуже швидко набирає негатив. І персонально прем'єр, Кабінет міністрів, вони стають подразником… І з цим треба щось робити. Хоча деякі експерти вважають, що в Україні формула «цар – хороший, бояри – погані» не працює, немає, вона працює. Але, як і будь-яка технологія, вона працює обмежений час. Тут, мені здається, настав час продемонструвати президенту сильну руку», - заявив він.

Експерт нагадав, що одного разу така стратегія спрацювала.

«Пам'ятаємо ситуацію влітку минулого року. Тоді як раз екватор літа, був такий момент стагнації рейтингів і президента, і «Слуги народу». Тижневий тур, Володимир Олександрович їде по регіонах, демонструє сильну руку, входячи в такий спосіб майже Лукашенко… І це вистрелила, це дало плюс 10%», - зазначив він.

При цьому Золотарьов підкреслив, що звільнити прем'єра Зеленський зараз не може.

«Звільнити зараз Гончарука з цілого ряду причин не може президент. Це був би дуже поганий сигнал. А ось провести радикальну реструктуризацію Кабінету міністрів – цілком», - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський осоромився в Мюнхені, розсміявся весь зал: "Я не можу без...".

Як повідомляла Politeka, стало відомо, навіщо США допомогли Україні зі зброєю: важливу заяву держсекретаря Помпео.

Також Politeka писала, що Микола Томенко розкрив головну загрозу для Зеленського після звільнення Богдана: «Його можуть навіть…».