Олігархи пішли на підлість під час пандемії коронавіруса

Як повідомляє Politeka.net, політолог Андрій Золотарьов розповів для Politeka on-line, що будуть робити олігархи в момент кризи і чи допоможуть вони Україні встати на ноги після карантину (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я боюся, що все піде з олігархами за таким сценарієм: "Дають гроші, щоб ти дав". Це модель поведінки наших олігархів, у них буде рухатися логіка в напрямку - "грабіж під час пожежі"", - прогнозує експерт.

Крім того, він навів приклад, що деякі із олігархів вже заявляють, що ціна на газ у нас занадто занижена. Хоча, наприклад, за електроенергію ми платимо набагато більше, ніж наші сусіди. Крім того, вже сьогодні в Раді розглядають ідею Роттердама+. Також політолог розкритикував олігархів за піар під час коронавіруса.

"У них немає розуміння того, що якщо тут впаде, то впадуть і їхні активи. Вони знеціняться в нуль. А на сьогоднішній день, поки йде карантин вони просто всі піаряться: хто і скільки купить масок. Але це лише крапля в морі на тлі знищеної медичної системи. Так, покупки для швидких - це добре, але зовсім не вирішення проблем", - зазначив Золотарьов.

На його думку, проблеми медицини необхідно вирішувати системно, адже навіть така хороша медична система Італії впала під час пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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