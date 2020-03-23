Росія використовує ситуацію з коронавірусом для того, щоб "добити" Україну



Таку думку в ефірі Politeka On-line висловив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гарі Табах. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами, насамперед, загострення відносин між США і РФ.

"Це диктаторська країна (РФ - ред.) і чим гірша ситуація там, тим більше загострюється ситуація у зовнішній політиці. У Росії кажуть, що COVID 19 придуманий Америкою, щоб убити Росію. Це вже почалося.", - упевнений експерт.

Також він підкреслив, що Володимир Путін стає все більш агресивним.

"Він не знає, що відбувається у зовнішньому світі. Він думає, що в Росії його люди люблять і всі за нього. Передбачити його неможливо.", - упевнений він.

У той же час колишній військовий впевнений, що до його агресії потрібно бути готовим.

"Це як загнане тварина, яка починає огризатися. А в кут його заганяють все більше і більше", - заявив офіцер.

Ситуацію з поширенням коронавірусу в світі, і ослаблення України РФ використовує сповна.

"На жаль це так. Росія чи Путін будуть використовувати це, як використовували вашу Революцію, коли брали Крим. Він (Путін - ред.) використовує будь-яку слабкість, щоб добити людини або добити країну. Це ось такий Кдбшний менталітет", - уклав він.



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