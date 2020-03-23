Росія використовує ситуацію з коронавірусом для того, щоб "добити" Україну
Таку думку в ефірі Politeka On-line висловив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гарі Табах. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, насамперед, загострення відносин між США і РФ.
"Це диктаторська країна (РФ - ред.) і чим гірша ситуація там, тим більше загострюється ситуація у зовнішній політиці. У Росії кажуть, що COVID 19 придуманий Америкою, щоб убити Росію. Це вже почалося.", - упевнений експерт.
Також він підкреслив, що Володимир Путін стає все більш агресивним.
"Він не знає, що відбувається у зовнішньому світі. Він думає, що в Росії його люди люблять і всі за нього. Передбачити його неможливо.", - упевнений він.
Гаряча блондинка з "Квартал 95" розсунула ноги і показала свою коштовність: "Бомба"
Курс валют після вихідних різко зміниться, НБУ вразив новими цифрами: що буде з доларом
Артур Пирожков без штанів похвалився інтимним фото з дружиною: "І без Камасутри добре"
Екс-солістка "Серебро" без одягу й сорому прогулялася містом: "Не иожна ж так гаряче!"
У той же час колишній військовий впевнений, що до його агресії потрібно бути готовим.
"Це як загнане тварина, яка починає огризатися. А в кут його заганяють все більше і більше", - заявив офіцер.
Ситуацію з поширенням коронавірусу в світі, і ослаблення України РФ використовує сповна.
"На жаль це так. Росія чи Путін будуть використовувати це, як використовували вашу Революцію, коли брали Крим. Він (Путін - ред.) використовує будь-яку слабкість, щоб добити людини або добити країну. Це ось такий Кдбшний менталітет", - уклав він.
Нагадаємо, бойові бабки Путіна показали метод порятунку від коронавірусу
А ще Politeka писала, що Путін розлютив росіян поїздкою в Україну, мережа кипить
Також Politeka повідомляла, що Путін зі своєю короною довів росіян до ручки, мережа кипить