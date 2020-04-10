Українці замість того, щоб вихлюпувати негатив, повинні згуртуватись на час карантину

Як передає Politeka.net, таку думку в інтерв'ю Politeka online озвучила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інтерв'юер процитував одне з повідомлень українців:

"Цей карантин - страшніше в'язниці. Це геноцид. У в'язницю якщо забирають, то хоча б годують. Зараз українська влада поставила купу заборон і штрафи. Але вона не годує. Дійсно, здихай вдома або оштрафують".

Коментуючи таку думку, Верещук зазначила, що у людей, які незадоволені карантином і вважають, що "влада їх не годує" проявляється "комуністичний синдром".





"Давайте не будемо пересмикувати. Насправді, є люди які не можуть собі багато чого дозволити, бо живуть самі або в ізоляції. Вони дійсно потребують. Але у тих, які роблять такі заяви, насправді все добре. Що означає "влада не годує"? Що це за комуністичний синдром? Я це все розумію, розумію, що не маю права критикувати людей, які так пишуть, але я також розумію як важлива спільна відповідальність", - зазначила нардеп.

За її словами, країна зараз показала максимальну згуртованість, але є й ті, які замість того, щоб один одному прийти допомогу, вихлюпують хвилю негативу.



Варто зауважити, що через епідемію в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил.



Карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

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