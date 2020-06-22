Офіс президента Володимира Зеленського готує українців до нових правил і насильства з боку влади

Про це в студії Politeka Online розповів політичний експерт Дмитро Снєгирьов (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

"Загострення протистояння саме на вулицях, а не в стінах парламенту, дивним чином збігаються із заявами Єрмака про те, що пан Зеленський можливо піде на другий президентський термін. Це вже старт не тільки місцевих виборів, а відповідна заявка про те, що чинний глава держави розглядає можливість висунення на другий термін", - зазначив аналітик.

Дмитро Снєгирьов нагадав заяву Володимира Зеленського про те, що другого терміну не буде. Як припускає експерт, президент і його команда планують затриматися не лише на дві каденції, а набагато довше.

"Глава офісу дає, вкидає у суспільство меседж про можливість такого сценарію. Ба, навіть пояснює це тим, що грандіозні задуми Зеленського вимагають не тільки однієї або двох каденцій, а навіть більше. Тобто, потрібно відбудовувати певну вертикаль жорсткого президентського підпорядкування і головне - встановлювати монополію на вулиці. Саме з цим пов'язані останні дії влади і під Офісом президента, і безпосередньо під будівлею Шевченківського суду", - підкреслив Снєгірьов.

Політичний експерт зазначив, що поки ніхто не може перешкодити Володимиру Зеленському продовжити свій президентський термін, крім самого народу. А уряд вже готує механізми, щоб стримувати протести:

"Хто завадить Зеленському висуватися на посаду президента на другий термін? Єдиним запобіжником може стати протестний електорат на вулиці, і навколо нього розгортається боротьба - це встановлення контролю над вуличними протестами. Не випадково з заявами Єрмака збігається поява в структурі МВС департаменту захисту суспільства і держави, яка не властиво міністерству. Більш того, він дублює так званий жандармський департамент всередині СБУ, який контролює протестні настрої на вулиці".

На думку Дмитра Снєгірьова, Володимир Зеленський та його прихильники намагаються підім'яти під себе всіх опонентів, навіть якщо для цього доведеться йти на радикальні заходи.

"На Зеленського не впливають падіння рейтингів партії "Слуга народу" або його особистих рейтингів. "Цей дощ надовго" - такий основний меседж намагаються просунути вже в суспільство, готують думка про те, що буде і друга каденція, а відповідно будуть встановлені правила поведінки для всіх без винятку суб'єктів політичного поля. Або ви граєте за нашими правилами, або ви поза грою... Або ми використовуємо монополію держави на насильство, що й було продемонстровано", - підсумував експерт.

Під час прес-конференції 20 травня Володимир Зеленський заявив, що не виключає походу на другий президентський термін. Він заявив, ніби одне каденції йому буде недостатньо:



"Я йду на один термін, я бачу, що робота складна. Але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати... Я обіцяв один список, а зараз, коли ми працюємо… цей список поповнюється. Тому і кажу, щоб виконати весь цей список, одного терміну недостатньо".

Нагадаємо, волонтер пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну.

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив термінове заяву щодо посилення карантину.

Також Politeka писала, що у Зеленського заїкнулися про введення режиму НС в Україні.