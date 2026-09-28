Грошова допомога в Чернігівській області доступна для ВПО та жителів громад, де велися бойові дії, — до 2600 доларів на започаткування, відновлення чи розвиток власної справи.

Нова грошова допомога в Чернігівській області знову стає темою для підприємців — цього разу йдеться про фінансову підтримку мікробізнесу для переселенців, яку можна спрямувати на власну справу.

В Україні відкрито програму фінансової підтримки мікробізнесу внутрішньо переміщених осіб. У її межах надається можливість отримати до 2600 доларів на започаткування, відновлення або розвиток власної справи, повідомляє «ЯМаріуполь.Київ», передає ІА «РеІнформ».

Програма спрямована на допомогу людям і мікробізнесам, які постраждали через війну та прагнуть відкрити чи розвинути власну справу. Водночас важлива умова: бізнес-ідеї в аграрному напрямі в межах програми не підтримуються.

Грошова допомога доступна для ВПО, а також для місцевих жителів громад, які належать до територій, де ведуться або велися бойові дії — відповідно до переліку, визначеного наказом №376. Програма діє в Дніпропетровській, Київській (разом із містом Києвом), Чернігівській та Одеській областях.

Кошти можна використати виключно на придбання обладнання та інструментів для започаткування, відновлення або розвитку власної справи. Крім фінансування, учасники отримують доступ до навчання, практичних онлайн-зустрічей та занять про те, як планувати, розвивати і посилювати власний бізнес.

Як оформити участь у програмі

Реєстрація на програму доступна онлайн за посиланням, яке публікує організатор. У межах програми учасникам пропонують не лише гроші, а й супровід: навчальні модулі та регулярні онлайн-зустрічі для підпримців-початківців.

Програму реалізує громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» у співпраці з міжнародною організацією Mercy Corps. Подати заявку можуть як переселенці, так і місцеві жителі громад із визначеного наказом №376 переліку територій.

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