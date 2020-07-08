Екс-президент України Петро Порошенко намагався "підлизатися" до Володимира Путіна в розпал конфлікту на Сході

У студії Politeka Online екс-заступник Генпрокурора України Давид Сакварелідзе прокоментував недавній скандал п'ятого президента з народним депутатом Іриною Верещук (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Парламентарій нагадала Петру Порошенку, що в 2014 році той привітав Володимира Путіна з Днем Росії. Колишній президент України сказав, що це неправда, але офіційно спростування не було.

"За моїми спостереженнями, Петро Олексійович дуже схожий на чиновника російського стилю поведінки, оскільки для російських чиновників влада і гроші нероздільні. Порошенко хотів бути українським Маннергеймом, хоча це в нього не вийшло, тому що великих військових або стратегічних перемог він не добився, а жив, як Рокфеллер сам, будучи мільярдером. Ці дві речі як-то несумісні", - зазначив Давид Сакверилидзе.

Експерт звернув увагу, що спочатку багато хто політики не сприймали російську всерйоз, а тому, а тому продовжували жити на широку ногу. У їх числі опинився і Петро Порошенко.

"Якщо ти будуєш всю свою кампанію на військовій риториці, позиціюєш себе палким українським патріотом, націоналістом і, так сказати, головнокомандувачем, то ти сам і твоє оточення повинно жити за такими ж стандартами. На жаль, такого ми не побачили. У 14-му році у нього, напевно, як і у якоїсь частини сьогоднішніх політиків, була ілюзія, що війна на Сході і російська агресія-це чисте непорозуміння і треба про все завжди домовитися", - припустив Давид.

Він також висунув свою версію про те, чому ж Петро Порошенко міг привітати свого російського колегу:

"В Україні завжди була проблема масштабних політиків на чолі країни, на жаль, які адекватно сприймали б місце, роль і ризики, які завжди супроводжують розвитку України. Тому і Порошенко був не винятком. Напевно, тоді він намагався задобрити Путіна, ми пам'ятаємо всі його обіцянки, як він збирався закінчити війну за два тижні і так далі".

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