На місцевих виборах у Києві буде жорстка боротьба

Таку думку в ефірі Politeka Online висловив політичний експерт Олег Лісний (щоб подивитися відео - доскролльте до кінця). За його словами, в Києві вимальовується цікава політична палітра. Так як Київ - столиця України, він є і законодавцем мод. Як пройдуть вибори в столиці, так пройдуть і по всій Україні.

"Дуже цікава палітра політична в Києві. У нас є лідер мерської гонки. Він вже стоїть, всі бачать його рейтинг. І тут питання в тому, хто вийде з ним у другий раунд. За попередніми соцопитуваннями виходить Андрій Пальчевський. Це антисистемна людина в нинішній ситуації. Це людина, яка може зробити те, що зробив Зеленський. Це людина впізнавана, людина з бекграундом телебачення", - зазначив експерт.

За словами Лісного, Пальчевський сьогодні з'являється практично на всіх телевізійних каналах.

«Ми знаємо, що певні канали належать певним людям. А він ходить по всіх. Це говорить про те, що він не належить до якоїсь групи олігархів. Тому можна сказати, що це позасистемна людина, і він може здивувати. Його політичній силі "Перемога Пальчевського", яку він створив нещодавно, вже рейтинги показують, що люди довіряють. Я думаю, що в Києві буде жорстка боротьба», - підвів підсумок експерт.

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