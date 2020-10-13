Жителі Донбасу в більшості ніколи не мріяли жити в Росії, а захоплення територій стало результатом пропаганди і програної Києвом інформаційної війни

Про це в інтерв'ю Politeka Online розповів громадський і політичний діяч, ветеран "Азова" і керівник Київського відділення "Нацкорпусу" Сергій Тамарін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Він підкреслив, що українців, які живуть на окупованих територіях Донбасу не потрібно буде "ментально повертати в Україну", адже вони і самі до цього прагнуть.

"Те, що зараз вони окуповані і знаходяться під дулами автоматів і повинні або уникати проукраїнських висловлювань, або ретранслювати проросійський наратив – на жаль, вони опинилися в такій ситуації. І не можна їх за це засуджувати", - підкреслив ветеран війни на Донбасі.

Він зазначив, що жителі захоплених територій якнайкраще розуміють, яку розруху приносить з собою "руський мир". Представник "Нацкорпусу" впевнений, що людям буде достатньо повернення до нормального життя для того, щоб не згадувати "той жах, який їм запропонувала Росія".

Що стосується тих жителів Донбасу, які особисто закликали на свою землю війська Путіна, Тамарін нагадав про закон про колаборантів.

"Але це одиниці або невелика кількість людей, дії яких потрібно оцінювати за законом...Якщо згадати 14-й рік близько 30-тисячний проукраїнський марш був у Донецьку на противагу десь 100 або 150 комуністам, які вийшли щось скандувати про Росію...Донецьк показав свій настрій, але це закінчилося тим, що невелика група провокаторів просто почала людей забивати...Так і почалася "російська весна" - з крові українських патріотів. Але ніколи Донбас не прагнув жити в Росії. Це, на жаль пропаганда, ця інформаційна війна, яку ми програвали всі ці роки і продовжуємо програвати і зараз", - підкреслив Тамарін.

Нагадавши, пережив пекло на Донбасі і віддав нирку синові: обірвалося життя українського "кіборга".

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