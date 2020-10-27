Невдалим результатам партії "Слуги народу" на місцевих виборах є три причини

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Андрій Золотарьов в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



На думку експерта, на результати голосування насамперед вплинула явка, але не обійшлося і без помилки самих "слуг".

"Дуже підвела явка. Можливо, стратегічна помилка "Слуг народу", які говорили про діджиталізацію, полягає в тому, що вони не впровадили електронне голосування. Це б значно підняло відсоток голосування молоді і відсоток за "слуг". Вибори моделювалися виходячи з явки 45-50 відсотків, коли результат був би для них набагато кращим", - пояснив політолог.

Золотарьов також підкреслив, що децентралізація в Україні дала в руки мерів колосальні ресурси.

"Візьміть той же Дніпро. Останній рік мерства Куліченко (2014 рік) і 2019 рік - бюджет збільшився в 10 разів. Ця серйозна концентрація ресурсів, яка дозволяє щось показати, щось підмарафетити. Регіональні еліти дуже посилилися", - заявив експерт.

Нагадаємо, у "слузі народу" зважилися на сповідь після провалу на виборах.

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