Медиків в Україні не вистачає для лікування заражених коронавірусом українців

Щодня в Україні фіксують десятки тисяч нових випадків зараження. У країні брак медичного персоналу - одні захворіли, інші звільнилися.

Як передає Politeka.net, про це розповіла заслужений лікар України Ольга Богомолець під час ефіру Politeka On-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогоднішній день у нас є запас ліжок, але немає запасу медиків. У нас є проктологи, дерматологи, гінекологи, різні лікарі, які зараз не зможуть допомогти в боротьбі з вірусом", - зазначила Богомолець.

Вона також пояснила, що по Києву вже звільнилося близько 7500 медиків і це офіційна статистика. Що ж стосується України, то статистика відсутня, але у лікаря немає сумнівів, що це величезна кількість людей. Через це Україна опинилася на порозі провалу в боротьбі з пандемією.

"Якщо доплачують людям 1000 гривень, санітаркам, наприклад. Варто розуміти, що це мізер, але без неї робота лікаря неможлива. Адже без дезінфекції немає роботи. Реалії такі, що санітарка краще поїде торгувати на базар, де заробить 1000 гривень і не буде ризикувати своїм життям", - пояснила Богомолець.

Лікар також звернула увагу, що медсестри отримують 3000-4000 гривень доплати. Але це не ті гроші заради, яких можна ризикувати своїм життям. У той же самий час вона вірить, що в української медицини ще є шанс.

"Залишаються кращі і я думаю, що у нас ще є потенціал, але потрібно правильно мобілізувати роботу. Потрібно йти шляхом Ізраїлю, де всі питання легко вирішують. Всі військовозобов'язані - це в першу чергу дисципліна і вміння захищати свою країну, вміння слухати команди. Якщо сказали носити маски, значить це будуть робити, а не як у нас всі творять, що хочуть в період пандемії", - підсумувала Богомолець.

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