У своєму блозі політолог Руслан Бізяєв розповів про те, як американці допомогли СРСР створити головна зброя, необхідне для бліцкригу, передає Рoliteka.

«Як відомо, СРСР була імперія зла, створена комуністами Леніним і Сталіним. Про це часто писали провідні американські газети того часу. З комунізмом США боролися. СРСР аж до 1933 року не визнавали. Це загальновідомий факт. Менш відомий факт те, що саме США побудували або модернізували всі радянські тракторні заводи, причому почався цей процес ще до офіційного визнання СРСР США. Ці заводи дійсно випускали трактори, ну, наприклад, «Катерпіллер», - розповідає політолог.

Він зазначив, що не це було основною продукцією заводів. Наприклад, Харківський паровозобудівний завод №183 ім. Комінтерну випускав дуже цікавий трактор БТ (Швидкохідний Танк). Бізяєв розповів, що це конструкція геніального американського інженера Вальтера Крісті.

«Трактор» був проданий разом з ліцензією і технічною документацією в 1930 році (зверніть увагу на дату, між СРСР і США навіть ще не було встановлено дипломатичних відносин, а американська преса посилено поливала лайном «червоного монстра»). Після доробок в 1933 році він пішов у серію. У 1933 році Гейнц Гудеріан (той самий) був шокований як кількістю випускався «тракторів», так і їх якістю. Шок не пройшов навіть чотири роки по тому», - каже Бізяєв.

Саме розвиваючи і аналізуючи ідеї Вальтера Крісті ОКБ під керівництвом М.Кошкіна в найкоротші терміни змогло створити свій шедевр. Він радить тим, хто сумнівається в прямому родоводі Т-34 вивчити думку британців, які вивчили танки Крісті уздовж і поперек.

«І не слухайте ви штатних істориків наших про легкий і застарілий танк. Танки БТ почали свій бойовий шлях в 1936 і закінчили в 1945 в Маньчжурії. Трофейні БТ були на озброєнні Вермахту і армії Маннергейма. І до 1942 року їх влаштовували цілком. В СРСР було випущено близько 7500 таких «тракторів». Це майже в півтора рази більше всіх танків, які мали панцерваффе на всіх фронтах - від Тобрук до Бреста. Танк БТ став дідусем знаменитого плаваючого танка ПТ-76, створеного на підставі ідей досвідченого танка ПТ-1», - розповідає експерт.

Він зазначив, що танки і технології продавали Сталіну не тільки США, але і інший затятий борець з комунізмом-Великобританія. Однак англійська «гілка» виявилося тупиковою: жоден з закуплених танків не мав модернізаційного ресурсу аналогічного БТ.

«До речі, рідний брат БТ-британський А-9" Крусейдер "- це просто морок якийсь. Англійці вирішили, що «я все зроблю сама», і вийшов скандал. Великий танковий скандал», - заявив Бізяєв.

Раніше Politeka повідомляла, що Бізяєв висловився про політичну ситуацію в країні: «При великому бажанні нас розірвати можна на раз-два електорально».

Нагадаємо, Бондаренко заявив, що розпад СРСР став несподіванкою для Заходу.