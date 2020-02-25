Президент Франції Еммануель Макрон різко висловився про проблеми в НАТО

У своєму інтерв'ю виданню The Economist французький президент заявив про те, що зараз альянс переживає період, який можна порівняти зі смертю мозку. На думку Макрона, це пов'язано з повною відсутністю координації між європейськими країнами та США з ключових стратегічних питань.

«Те, що ми зараз переживаємо, — це смерть мозку НАТО», - заявив Макрон.

Він уточнив, що європейські країни опинилися «на краю прірви» через те, що вони не можуть розраховувати на військовий захист з боку Штатів. У зв'язку з цим Макрон підкреслив, що країнам-членам альянсу слід уточнити його стратегічні цілі.

Крім того, президент Франції закликав Європу почати розглядати себе як самостійну геополітичну силу. На його думку, європейські країни повинні навчитися самостійно обирати своє майбутнє.

Раніше ми писали про те, що в мережі розкрили деталі про нову зброю НАТО, яка створювалася для них більш десяти років.

Так, розробка автономного летального апарату почалася в 2007 році на замовлення Міністерства оборони Німеччини. До сьогоднішнього дня проект був повністю засекречений. Безпілотник конструювався в рамках проекту LOUT (малопомітна безпілотна випробувальна платформа).

Уточнимо, що летальний апарат виконаний за схемою " літаючого крила і має ромбовидну форму. По ідеї, він буде виконувати польоти на дозвукових швидкості.

Вага апарата становить близько чотирьох тонн, а довжина близько 12 метрів. Головною особливістю безпілотника є вбудована кабіна і освітлення, адже при необхідності апаратом зможе керувати людина.

«В конструкції використовувалося кілька технологій малопомітності, включаючи радиопоглощающее покриття планера і повітрозабірників», - йдеться в повідомленні.

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