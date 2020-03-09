України не буде на карті світу

Україна зникне до 2023 року, якщо влада ухвалить законопроект про продаж сільськогосподарських земель країни

Таку скандальну заяву зробила колишня депутатка Верховної Ради Надія Савченко.

На її думку, що треба подискутувати з українською владою за цим законом і боротися, інакше нібито «буде пізно».

"Якщо цей закон дійсно пройде, то я вам скажу, що в 2023 році такої держави, як Україна, не буде на карті світу", - вважає одіозна Савченко.

Раніше ми писали про те, що Верховна Рада прийняла за основу законопроект про запуску ринку землі.

Після довгої і бурхливої дискусії депутати прийняли за основу проект закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

«За» законопроект проголосували 240 депутатів, з них 227 голосів дали нардепи від «Слуги народу» і ще 13 голосів – позафракційні депутати.

Зазначимо, що прийняття цього закону викликало бурхливу дискусію в Раді. Засідання проходило під крики «Ганьба», а противники цієї ініціативи якийсь час блокували трибуну. Проти розгляду законопроекту виступала більшість парламентських фракцій: «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Опозиційна платформа».

Також повідомлялось, що 13 листопада, ряд депутатів зірвали обговорення законопроекту, який скасовує заборону на продаж земель. У перших рядах блокувальників був Ілля Ківа.

"Ми домовлялися, що виступи з трибуни - прокричав Разумков тим, хто блокує Раду. - Якщо цих домовленостей не будуть дотримуватися, надалі вони також не будуть дотримуватися і іншими політичними силами. Всі доповідачі виступають з трибуни! Дайте виступити міністра з трибуни!"

Пізніше місце за трибуною звільнили.

Перед початком скандального засідання під стінами Верховної Ради відбулася протестна акція. Зокрема, сюди притягли труну, в якій лежала мертва закривавлена свиня. Похоронна "інсталяція" означала смерть аграрного сектору, у разі прийняття закону про скасування заборони на продаж сільськогосподарських земель.

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