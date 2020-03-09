Україна зникне до 2023 року, якщо влада ухвалить законопроект про продаж сільськогосподарських земель країни
Таку скандальну заяву зробила колишня депутатка Верховної Ради Надія Савченко.
На її думку, що треба подискутувати з українською владою за цим законом і боротися, інакше нібито «буде пізно».
"Якщо цей закон дійсно пройде, то я вам скажу, що в 2023 році такої держави, як Україна, не буде на карті світу", - вважає одіозна Савченко.
Раніше ми писали про те, що Верховна Рада прийняла за основу законопроект про запуску ринку землі.
Після довгої і бурхливої дискусії депутати прийняли за основу проект закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
«За» законопроект проголосували 240 депутатів, з них 227 голосів дали нардепи від «Слуги народу» і ще 13 голосів – позафракційні депутати.
Зазначимо, що прийняття цього закону викликало бурхливу дискусію в Раді. Засідання проходило під крики «Ганьба», а противники цієї ініціативи якийсь час блокували трибуну. Проти розгляду законопроекту виступала більшість парламентських фракцій: «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Опозиційна платформа».
Також повідомлялось, що 13 листопада, ряд депутатів зірвали обговорення законопроекту, який скасовує заборону на продаж земель. У перших рядах блокувальників був Ілля Ківа.
"Ми домовлялися, що виступи з трибуни - прокричав Разумков тим, хто блокує Раду. - Якщо цих домовленостей не будуть дотримуватися, надалі вони також не будуть дотримуватися і іншими політичними силами. Всі доповідачі виступають з трибуни! Дайте виступити міністра з трибуни!"
Пізніше місце за трибуною звільнили.
Перед початком скандального засідання під стінами Верховної Ради відбулася протестна акція. Зокрема, сюди притягли труну, в якій лежала мертва закривавлена свиня. Похоронна "інсталяція" означала смерть аграрного сектору, у разі прийняття закону про скасування заборони на продаж сільськогосподарських земель.
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