Андрій Пальчевський розповів про перемоги президента Володимира Зеленського

Про це відомий український бізнесмен та телеведучий Андрій Пальчевський розповів у відео-зверненні, що з'явилося на його сторінці в соцмережі, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео - проскрольте донизу)

Пальчевський зазначив, що ті, хто голосував за Зеленського, вчинили правильно.

«Усіх тих, хто голосував за Зеленського, і яких я пидбурював, як кажуть на вулицях, це робити, я хочу сказати, слава богу, ми вчинили загалом-то правильно. Тепер всі за ним, і за членами його команди, яких треба модулювати періодично, і поки можна гавкати, я буду це робити», - заявив він.

При цьому Пальчевський розповів, як він бачить досягнення Зеленського на політичній арені.

«Я хочу сказати, що, не дивлячись ні на що, ми входимо в новий рік з надією на мир, ми входимо з газом, ми входимо з новим Путіним, який, як я і припускав два тижні тому, а як не похвалитися, говорив про те, що швидше за все в сутичці з Зеленським, він займе досить м'яку позицію, а наш президент поки зайняв начебто тверду. І дивіться, працює. Тому що ви знаєте, немає нічого страшнішого, ніж особиста неприязнь. Ось та, яка існувала між двома лідерами і не давала країнам розвиватися», - заявив він.

Також Пальчевський додав, що ще чекає від Зеленського посадки Петра Порошенка.

«Слава богу, наш липецький полководець зник у небуття. До речі, вишенькою на торті буде, якщо Зеленський в наступному році все-таки посадить. Дуже сподіваюся на це. Це буде, напевно, вже до 8 березня. Весна ж прийде, і будемо саджаты», - підсумував він.

не так уж мы и ошиблись) Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 23. Dezember 2019

Нагадаємо, Пальчевський різко висловився про вибори мера Києва: "це безславна посаду".

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