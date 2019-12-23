Більше, ніж вдвічі обігнали партію Зеленського

За попереднім підрахунком голосів, «Наш край» підтвердив своє лідерство на виборах 22 грудня

Так, на перших виборах депутатів об'єднаних територіальних громад (ОТО) за партійними списками отримали представники партії "Наш край", пишуть "Українські новини".

Партія посіла перше місце в голосуванні за партійними списками по всій країні. В єдиній міській громаді, де відбулися вибори – Зіньківської ОТГ на Полтавщині – партію підтримали 29% виборців (8 з 22 мандатів у раді).

По 3 мандати отримали представники Соціал-демократичної партії (12%), Аграрної партії (11%), "Рідного міста" (12%) і "Слуги народу" (9%), по 2 місця – "Самодопомоги" (7%), "Батьківщини" (7%) і "Укропу" (6%).

Нагадаємо, 22 грудня 2019 відбулися перші місцеві вибори в 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міський) в 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) в 17 областях України.

Раніше ми повідомляли, в результаті місцевих виборів в поліцію надійшло 45 звернень з приводу порушень. В результаті перевірки, кримінальне провадження завели тільки по одному випадку. У прес-службі Нацполиции повідомили, що порушення в основному стосувалися незаконної агітації та використання підроблених документів. Велика частина скарг припала на Полтавську та Закарпатську області.

За попередніми даними, серед партій "Слуга народу" нібито отримала 56% голосів, а серед самовисуванців - тільки 33%. Тобто, 67% голосів виборців забрали інші кандидати і політичні партії, які висувалися на місцевих виборах в ВІДГ.

Також ми писали, 19 грудня були оприлюднені дані нового опитування "Рейтинг". Виявилося, що український президент Володимир Зеленський піднявся на кілька пунктів після зустрічі з російським лідером РФ Володимиром Путіним.

За останні два тижні рівень задоволеності роботою глави держави серед українців зріс з 53 до 62%, а невдоволення зменшився з 33 до 25%.

Нагадаємо, провал "Слуги народу": з'явилися перші результати місцевих виборів в Україні, цифри вражають

Також Politeka писала, що рейтинг Зеленського різко змінився після зустрічі з Путіним: несподівані дані