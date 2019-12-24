Президент Володимир Зеленський подумує розігнати весь Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Гончаруком

Така інформація з'явилася в Telegram-каналі "УП. Off the record", пише Politeka

За даними джерела, команда президента України має намір переформатувати Кабмін і звільнити деяких міністрів.

«У найближчі тижні Зеленський визначитися, яких саме міністрів будуть звільняти. Розглядається навіть варіант, при якому у відставку відправлять весь Кабмін на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком», - йдеться в публікації.

Уточнюється, що при цьому в Офісі президента ризикують зіткнутися з відсутністю заміни для звільнених.

"Не питання звільнити - питання, хто прийде далі робити роботу. Професійних і незаплямованих людей в країні не залишилося", – повідомляє джерело.

У той же час політолог Тарас Березовець назвав імена тих, кому може загрожувати звільнення в першу чергу.

"Найбільше Зеленського дратує присутність віце-прем'єра Михайла Федорова (розчарував дилетантством), міністра економіки Тимофія Мілованова (одинак, не вписався в команду), Вадима Пристайка (просто не свій), міністра соцполітики Юлії Соколовської (непрофесіоналізм), Оксани Маркарової (не своя) і, звичайно, Олексія Гончарука (розчарування від відсутності якого-небудь результату)", – повідомив політолог.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський буде змушений розігнати Кабмін, а можливо і Верховну Раду.

Такою думкою поділився український політолог Олександр Кочетков.

за Причиною такого радикального кроку він називає провал нової влади в економічному плані і вкрай далекі результати від очікувань суспільства.

"Недобір по податках, багатомільярдна діра в бюджеті і, відповідно, вже почалися затримки з різних платежів плюс підвищення тарифів рейтинг виконавчої і законодавчої влади просто доб'ють", - стверджує експерт.

За його словами, президент України буде змушений змінювати, як мінімум, уряд, як максимум, і Верховну Раду.

Нагадаємо, Зеленському доведеться міняти Кабмін: названі три кандидати на крісло Гончарука.

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