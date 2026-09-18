Житомирська міська рада знову звертається до Новогуйвинської селищної ради через борг місцевого комунального підприємства за воду. Станом на 10 вересня 2026 року сума заборгованості сягнула 10,49 млн грн.

Тарифи на воду в Житомирі вже зросли до 82,23 грн за кубометр, а місто тим часом не може отримати оплату за надані послуги: борг Новогуйвинського ВЖРЕКП перед КП «Житомирводоканал» станом на 10 вересня 2026 року сягнув 10 млн 494 тис. грн.

Про це йдеться у проєкті рішення сесії Житомирської міської ради, оприлюдненому 17 вересня 2026 року на сайті міськради. Як повідомляє Житомир.info, депутати готують звернення до Новогуйвинської селищної ради з вимогою врегулювати заборгованість за водопостачання та водовідведення і забезпечити подальші своєчасні розрахунки.

Загальна заборгованість юридичних осіб перед КП «Житомирводоканал» на ту саму дату становила 12 млн 295 тис. 327 грн. Із них 10 млн 494 тис. 259,82 грн — борг Новогуйвинського ВЖРЕКП, який накопичився внаслідок систематичної недоплати впродовж травня 2025 — серпня 2026 років.

Чому місто змушене реагувати

У зверненні наголошують: попри численні судові рішення про стягнення заборгованості, ухвалені у 2025–2026 роках, вони залишаються виконаними не в повному обсязі. Така ситуація ставить під загрозу виконання водоканалом договірних зобов'язань перед міжнародними організаціями, тому міська рада змушена виділяти кошти на ці та інші цілі з місцевого бюджету.

Водночас населення Житомирської міської територіальної громади, як зазначають у міськраді, стовідсотково розраховується за послуги водопостачання і водовідведення. Тобто борг утворився не через мешканців, а через неплатежі комунального підприємства сусідньої громади.

Чого просить міськрада

Оскільки Новогуйвинське ВЖРЕКП є комунальним підприємством Новогуйвинської селищної ради, депутати Житомирської міськради пропонують «з метою уникнення соціальної напруги» виділити гроші з бюджету громади для погашення існуючої заборгованості та забезпечити подальші вчасні розрахунки.

Це вже друге подібне звернення за рік. У вересні 2025 року міська рада просила Новогуйвинську селищну раду погасити заборгованість у розмірі 7 млн 296 тис. 088,06 грн. Відтак за рік борг зріс приблизно на 3,2 млн грн.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2026 року у Житомирі підвищили тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення до 82,23 грн з ПДВ за кубометр води. Зростання цін, зокрема, пов'язують і з багатомільйонними боргами споживачів-юридичних осіб, які водоканал досі не може стягнути.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО у Житомирській області: як продовжити проживання у тимчасовому житлі.

Також Politeka повідомляла, дитячі виплати у Житомирській області: хто та як може оформити допомогу.