Тарифи на воду в Житомирі вже зросли до 82,23 грн за кубометр, а місто тим часом не може отримати оплату за надані послуги: борг Новогуйвинського ВЖРЕКП перед КП «Житомирводоканал» станом на 10 вересня 2026 року сягнув 10 млн 494 тис. грн.
Про це йдеться у проєкті рішення сесії Житомирської міської ради, оприлюдненому 17 вересня 2026 року на сайті міськради. Як повідомляє Житомир.info, депутати готують звернення до Новогуйвинської селищної ради з вимогою врегулювати заборгованість за водопостачання та водовідведення і забезпечити подальші своєчасні розрахунки.
Загальна заборгованість юридичних осіб перед КП «Житомирводоканал» на ту саму дату становила 12 млн 295 тис. 327 грн. Із них 10 млн 494 тис. 259,82 грн — борг Новогуйвинського ВЖРЕКП, який накопичився внаслідок систематичної недоплати впродовж травня 2025 — серпня 2026 років.
Чому місто змушене реагувати
У зверненні наголошують: попри численні судові рішення про стягнення заборгованості, ухвалені у 2025–2026 роках, вони залишаються виконаними не в повному обсязі. Така ситуація ставить під загрозу виконання водоканалом договірних зобов'язань перед міжнародними організаціями, тому міська рада змушена виділяти кошти на ці та інші цілі з місцевого бюджету.
Водночас населення Житомирської міської територіальної громади, як зазначають у міськраді, стовідсотково розраховується за послуги водопостачання і водовідведення. Тобто борг утворився не через мешканців, а через неплатежі комунального підприємства сусідньої громади.
Чого просить міськрада
Оскільки Новогуйвинське ВЖРЕКП є комунальним підприємством Новогуйвинської селищної ради, депутати Житомирської міськради пропонують «з метою уникнення соціальної напруги» виділити гроші з бюджету громади для погашення існуючої заборгованості та забезпечити подальші вчасні розрахунки.
Це вже друге подібне звернення за рік. У вересні 2025 року міська рада просила Новогуйвинську селищну раду погасити заборгованість у розмірі 7 млн 296 тис. 088,06 грн. Відтак за рік борг зріс приблизно на 3,2 млн грн.
Нагадаємо, що з 1 серпня 2026 року у Житомирі підвищили тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення до 82,23 грн з ПДВ за кубометр води. Зростання цін, зокрема, пов'язують і з багатомільйонними боргами споживачів-юридичних осіб, які водоканал досі не може стягнути.
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