Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію в спробах забути про Київську Русь, а також про нібито "братство" російського та українського народів
Таку заяву політик зробив в ефірі "Ехо Москви".
За його словами, Росії не варто робити вигляд, ніби Київської Русі не існувало.
"Була Київська Русь, Київ був, і тут не треба вам особливо розчепірювати в Росії пальці і говорити, що як ніби цього не було. Мати городів наших, і від цього не треба йти. Ми звідти в якійсь мірі всі пішли, і хрестили, напевно, нас там. Тому ми це розуміємо, це не перепишеш, це історія. У Росії ви намагаєтеся це, не переписати, це неможливо, – ви намагаєтеся це забути", – заявив він.
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Крім того, він підкреслив, що Росія, Білорусь і Україна - братні народи.
"Багато можна з історії привести фактів, які говорять про те, що ми близькі, ми брати, ми рідні, як Путін мені в Пітері сказав. Ми рідні, і з цього треба виходити. Не треба все в бухгалтерію перетворювати", – сказав президент.
Раніше він заявив, що Росія «пресує» Білорусію, домагаючись інтеграції, однак незалежність країни забезпечена балансом сил із західними країнами і НАТО, якщо Росія спробує приєднати сусідню країну, вона виявиться втягнутою у військовий конфлікт.
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