Введені Сполученими Штатами санкції проти "Північного потоку-2", запрацювали практично відразу, хоча багато в їх ефективність не вірили



Про це в статті, опублікованій виданням «Детали», повідомив журналіст і публіцист Віталій Портніков.



За його словами, саме через них компанія, яка є головним трубоукладачем СП-2, прийняла рішення призупинити роботи.

"Компанія явно не хоче ускладнювати відносини з США, і сприйняла санкції як однозначний сигнал - у Вашингтоні проти «Північного потоку-2», і навряд чи привітно поставляться до фірм, які беруть участь у цьому проекті", - зазначив журналіст.



Крім того, він підкреслив, що США показали, що зупинити Путіна не так вже й складно



"Для цього потрібно приймати справді ефективні заходи, а не створювати лише видимість протидії. Санкції, які Захід ввів проти РФ за Крим і Донбас - це лише вираз обурення, не більше. Тепер же задіяні зовсім інші заходи протидії", - стверджує він.



За словами журналіст, санкції лише пригальмовують господаря Кремля, а могли б зупинити - якби Захід не боявся бити по хворих місцях російського правителя, за його стратегічним проектам, як це нехай дуже пізно, але сталося з «Північним потоком-2».



Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введені США санкції проти газопроводу «Північний потік — 2» говорять про недобросовісної конкуренції і порушення міжнародного права.

Також глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія буде відповідати на санкції США, включаючи обмеження проти "Північного потоку-2".

За словами Лаврова, проект буде реалізований, всупереч погрозам з боку представників Штатів. Євросоюз у цьому випадку розуміє свій комерційний інтерес.

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