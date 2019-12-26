Зниження цін на бензин стане хорошою новиною для водіїв, але поганою для країни в цілому

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці в Фейсбук написав журналіст Олексій Панич. Таким чином він прокоментував новину про те, що оператори АЗС вирішили знизити ціни на бензин після зустрічі з Володимиром Зеленським. Журналіст підкреслив, що управління економікою в ручному режимі, дуже схоже на авторитаризм.

Аналогічним прикладом Панич вважає несподівано виявлені правоохоронцями ігрові заклади.

Журналіст нагадав, що в Білорусі авторитаризм починався саме з указу Олександра Лукашенка знизити ціни на хліб.

«Що гріха таїти: багато українців "хочуть мати свого Бацьку". І не розуміють - не хочуть знати, яка буде біда для всіх нас. І для них в тому числі. Бо "Батько" - це 100% гарантія економічного зубожіння (за європейськими мірками), але на сьогодні вже НЕ гарантія "миру і спокою», - підкреслив Панич.

Він додав, що поки в Україні не спостерігається сильного авторитарного лідера, однак це тільки поки.

«Не виключаю, що лідер потім зміниться, а повноваження залишаться. Сценарій "Янукович-2" на підході», - підсумував Панич.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом, який передбачає внесення змін в документ "Про ринок електричної енергії" № 330.

Згідно з підписаним законом, НКРЭКУ в разі значного коливання цін на ринку електроенергії може встановити граничні ціни на цьому ринку "на добу вперед" з відповідним обґрунтуванням. Однак, спершу необхідно обговорити ці ціни з керівництвом Антимонопольного комітету.

Більш того, новий закон встановлює мораторій на продаж та/або постачання електроенергії, яка імпортується з РФ (за двосторонніми договорами та на внутрисуточном ринку).

У той же час, уряд може скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України. З цього виходить, що Володимир Зеленський, підписавши документ, дозволив імпорт е/е з РФ за певним рішенням Кабінету міністрів.

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