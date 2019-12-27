Нинішній 2019-рік закінчився так, як і повинен був, а в наступному українців чекають нові виклики

Як повідомляє Politeka, про це в програмі «Не добрий вечір» розповів телеведучий Ігор Лесев (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Зізнайтеся, багатьох вже починає давити жаба за покупку зимових шин? Але все ж, давайте підведемо підсумки року. Рік свині закінчився так, як і повинен був закінчитися. Ми попрощалися з нашою головною свинею. Але зате попереду нас чекає рік пацюка. Погодьтеся, що назва досить красномовна. А тепер давайте визначимо головні номінації року», - зазначив він.

Так, за словами Лесева, головним лузером року є далеко не Петро Порошенко, як очікувалося.

«Головний лузер року – це Юлія Тимошенко. Вона починала 2019 рік беззаперечним політичним лідером. Ніхто не сумнівався в її перемозі. А підсумок ви всі знаєте. Навіть не вийшла у другий тур президентських виборів. І на парламентських ледве пролізла в парламент. 24 депутата. П'ять років тому було двадцять, зараз двадцять чотири. Безцільний круговорот Тимошенко в природі», - підкреслив він.

А ось головною подією року, стверджує ведучий, є самі президентські вибори і перемога на них Володимира Зеленського.

«Він увійшов в цей рік по-приколу. Похохмив, поїздив з виїзними концертами 95 кварталу. Вдумайтеся, хлопець заробляв під час виборчої кампанії. Всі витрачаються, а він ще й бабки зашибав. І в підсумку зірвав джек-пот з блекджеком і шл*хами», - уточнив він.

Переможцем у номінації «деб*л року», відповідно Лесеву, є міністр економіки Тимофій Милованов.

«Той рідкісний випадок, коли можна людину відкрито називати деб*лом і не побоюватися, що вона звернеться до суду. Сам же підтвердив», - розповів він.

Уточнюється, що в схожій номінації виявився переможцем і нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«На жаль, номінація «Деб*л року» у нас одна і вона вже міцно зайнята. А Гончарук... він більш комплексний характер. Більш дрібний, дурніший, більше непотрібний. От якщо Милованов – це дебіл, то Гончарук тягне тільки на півдеб*ла», - зазначив Лесев.

При цьому найбільш непотоплюваою людиною року виявився міністр МВС – Арсен Аваков.

«Його і Порошенко збити не міг. А дуже хотів. І ось нова влада. Другий президент. Третій прем'єр. А Аваков Міністр внутрішніх справ. Унікальна здатність виживання», - уточнив він.

Колишній український президент Петро Порошенко в рейтингу Лесева є переможцем в номінації «пройдисвіт року».

«Людина з таким щастям і на волі. Все сходить з рук. Ось взагалі все! Клубок гидоти і підлості. Не хочу навіть якийсь аспект в його житті чіпати. Все, до чого не торкнися, усюди спливе бруд, брехня і злодійство. Натуральний Дуремар з сектою послідовників», - підкреслює провідний.

Не менш важливим подією був скандал з нардепом Богданом Яременком, оскільки це є початком морального падіння президентської партії.

«А моральність – це загальнолюдський орієнтир. Він навіть вище законності. Це вже питання моралі. Питання добра і зла. Яременко порушив цей імператив. А партія зробила вигляд, що нічого не було. Це означає, що з цими хлопцями кашу варити не вийде. За знесення Порошенко – спасибі. Але далі вже ми самі, а ви з Яременко. Ви самі його вибрали собі в попутники», - розповідає Лесев.

А ось надією року, на думку ведучого, є самі українці.

«Начебто, прості обивателі. Але це не зовсім так. Це ми з вами створюємо додану вартість. Це ми дотримуємося законів, і ми платимо податки. І ми вибираємо тих, хто потім стає владою. А також ми вирішуємо, хто цією владою не стане в наступний раз. А ще ми стежимо за владою. За кожною її помилкою. І це ми робимо заради самих себе. Заради наших дітей. Адже іншої країни у нас все одно немає. Ми з вами і є Україна», - підкреслив він.

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