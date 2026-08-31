Дефіцит продуктів у Запоріжжі став помітним після серії російських ударів по логістичних центрах — з полиць зникають молочка, м'ясо та охолоджені товари, а ціни вже цієї осені можуть піти вгору.

Гуманітарна допомога в Запоріжжі залишається актуальною, однак тепер мешканці стикаються з новим викликом — тимчасовим дефіцитом продуктів у супермаркетах після масованих атак РФ на логістичну інфраструктуру.

Як повідомляє РБК-Україна, Запорізька область опинилася серед найбільш вразливих регіонів. Знищений у червні розподільчий центр мережі АТБ у Дніпрі забезпечував понад 300 магазинів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Компанії вдалося перебудувати маршрути, але цей приклад показує, наскільки велика територія може залежати від одного логістичного вузла.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснює: фізичного дефіциту продовольства в Україні немає — країна виробляє у 3-4 рази більше продукції, ніж споживає. Основна проблема — зруйнована логістика. «Те, що раніше могло зайняти 24-72 години, сьогодні може займати до тижня часу», — зазначає експерт.

Які продукти зникають першими

За словами керівника аналітичного відділу УКАБ Максима Гопки, насамперед із полиць зникають молочні продукти, охолоджене м'ясо та риба, свіжі овочі й фрукти, заморожена продукція та напівфабрикати. Причина в тому, що цим товарам потрібен безперервний холодовий ланцюг і часті поставки — на відміну від гречки, цукру чи макаронів, які можуть довго зберігатися на складі.

Виконавчий директор «Спілки молочних підприємств України» Арсен Дідур додає: бізнес-модель ритейлу була побудована на роботі через розподільчі центри, а власної логістики у виробників молочної продукції майже не було. «Тому це і бачить зараз населення, цю нестачу на полицях», — каже Дідур.

Що буде з цінами

Максим Гопка прогнозує, що через ускладнення логістики молочні та м'ясні товари точково можуть здорожчати на 5-10%. Денис Марчук допускає зростання цін на молочку до 20% — зокрема через сезонний фактор і додаткові витрати на генератори та дизпаливо. Водночас Арсен Дідур вважає, що у вересні молочна продукція подорожчає в середньому на 3-5%.

Гречка, за прогнозом Мінагрополітики, може додати в ціні до 15% — із середніх 75,17 грн/кг до понад 85 грн/кг. Овочі борщового набору наразі дешевшають завдяки сезонному врожаю: картопля коштує близько 19 грн/кг, але в осінньо-зимовий період ціни традиційно підуть угору.

Чи варто скуповувати продукти про запас

Експерти одностайні: масово скуповувати продукти не потрібно. Ажіотажні закупівлі можуть самі створити штучний дефіцит. Запасу максимум на два тижні цілком достатньо — за цей час логістичні ланцюги перебудовуються, і товар повертається на полиці. «Якщо відверто подивитися — пройшло 10 днів після ударів, і полиці знову наповнюються тією продукцією, якої фізично не було», — підсумовує Денис Марчук.

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