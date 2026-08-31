Дефіцит продуктів в Харкові може стати помітнішим наприкінці літа та восени.

Дефіцит продуктів в Харкові потенційно може найбільше позначитися на томатах через скорочення врожаїв у низці країн та складні погодні умови, повідомляє видання Politeka.net.

Цього сезону фермери в окремих регіонах зіткнулися з тривалими періодами спеки, посухою та нестачею опадів. Додатково на врожайність вплинули сильні зливи та різкі температурні коливання.

Проблеми виникли й у країнах, які мають значну частку у міжнародній торгівлі помідорами. Зменшення обсягів продукції на світовому ринку може поступово впливати на ціни.

Українські аграрії також відчули наслідки несприятливої погоди. Частина господарств, зокрема у східних регіонах, зіткнулася з нестачею вологи та ризиком втрати частини врожаю.

Підстав говорити про критичну ситуацію з постачанням овочів в Україні наразі немає. Вплив погодних факторів частково компенсували завдяки зрошенню, сучасним технологіям та сприятливішим умовам вирощування в інших областях.

За попередніми оцінками, загальний обсяг українського врожаю може залишитися близьким до показників минулого року. Водночас окремі фермери можуть зібрати менше продукції, ніж планували.

На кінцеву ціну томатів впливає не лише кількість зібраного врожаю. Важливими залишаються витрати виробників, транспортування, сезонність та обсяги імпорту.

Дефіцит продуктів в Харкові може стати помітнішим наприкінці літа та восени, коли сезонна пропозиція овочів традиційно скорочується.

Для покупців це може обернутися меншим вибором у торговельних точках або тимчасовими коливаннями вартості окремих позицій.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від нового врожаю, стабільності логістичних маршрутів та світових цінових тенденцій.

Водночас агровиробникам доведеться пристосовуватися до частіших погодних коливань. Серед можливих рішень — розширення зрошення, вибір посухостійких сортів та модернізація технологій вирощування.

Джерело: agroreview

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