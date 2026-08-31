Як очистити сковороду від нагару — питання, яке хвилює багатьох після невдалого сніданку чи вечері.

Як очистити сковороду від нагару — питання, яке постає після невдалого сніданку чи вечері. Прості домашні способи, що допомагають розм'якшити й видалити пригорілий жир, розповідають на ютуб-каналі Home Cleaning Hacks.

Гаряча вода та засіб для миття посуду

Найпростіший варіант — залити сковорідку водою, щоб вона повністю покрила пригорілу ділянку, додати кілька крапель засобу для миття посуду й поставити на плиту. Воду доводять до легкого кипіння і тримають на слабкому вогні 8–10 хвилин. Потім плиту вимикають, дають посуду постояти ще кілька хвилин, і пригорілий шар обережно підчіпають дерев'яною ложкою або силіконовою лопаткою.

Харчова сода та оцет

Для стійкішого нагару суху сковорідку посипають содою, обережно додають білий оцет — суміш почне пінитися. Через кілька хвилин додають трохи води до утворення пасти й тримають посуд на слабкому вогні близько п'яти хвилин, після чого протирають м'якою губкою. Сода з оцтом дають переважно реакцію нейтралізації, тож найбільше допомагає саме механічне очищення після розм'якшення.

Замочування із серветкою для сушарки

Нестандартний метод — замочити сковорідку в теплій воді, поклавши всередину одну-дві серветки для сушарки одягу, і залишити на кілька годин або на ніч. Після цього залишки жиру легше знімаються м'якою губкою. Головне — ретельно вимити посуд, щоб не залишилося слідів засобу із серветки.

Крем тартару для нержавіючої сталі

Від нальоту й райдужних плям на нержавіючій сталі допомагає винний камінь (крем тартару). Кілька столових ложок порошку додають у воду, доводять до кипіння й тримають на слабкому вогні 10–12 хвилин. Після охолодження забруднення витирають м'якою губкою.

Сіль та олія для чавуну

Чавунну сковорідку очищають інакше: на поверхню насипають крупну сіль, додають трохи олії й протирають паперовим рушником. Сіль працює як м'який абразив. Після очищення чавун витирають насухо, трохи прогрівають і наносять дуже тонкий шар олії, щоб зберегти захисний шар.

Сода та засіб для миття посуду

Для старого нагару готують густу пасту з харчової соди й невеликої кількості засобу для миття посуду. Її наносять на забруднення, залишають на деякий час і зчищають м'якою губкою. Алюмінієву фольгу як скребок краще не використовувати: вона може подряпати антипригарне покриття.

Як запобігти пригоранню

На ютуб-каналі Home Cleaning Hacks радять не залишати сковорідку без нагляду навіть «на хвилинку», правильно підбирати температуру й не перегрівати посуд. Для нержавіючої сталі допомагає попереднє нагрівання та додавання олії перед продуктами. І головне — не здирати нагар силою: жорсткі металеві щітки псують покриття. Спочатку забруднення розм'якшують, а вже потім обережно видаляють.







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