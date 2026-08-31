Грошова допомога у Дніпропетровській області доступна мешканцям Апостолівської громади — там розпочалася реєстрація на виплати від благодійного фонду «Право на захист». За інформацією Апостолівської територіальної громади, розмір допомоги становить 1 800 гривень на місяць на особу, тобто 10 800 гривень за пів року.

Грошова допомога у Дніпропетровській області поповнилася ще однією програмою — в Апостолівській міській територіальній громаді Криворізького району розпочалася реєстрація на виплати від благодійного фонду «Право на захист». Гроші надають у межах проєкту «ЄДНІСТЬ — Об’єднана програма грошової допомоги в Україні» за фінансування Гуманітарного фонду для України.

Як повідомили на офіційній сторінці Апостолівської територіальної громади, сума допомоги становить 1 800 гривень на одну особу на місяць. Програма покриває шестимісячний період, тож загалом на одну людину виплатять 10 800 гривень.

Подати заявку можуть особи та домогосподарства, які відповідають умовам реєстрації. Важлива умова: претенденти раніше НЕ мали реєструватися на отримання грошової допомоги від БФ «СпівДія», Товариства Червоного Хреста України чи в інших благодійних фондах.

Як зареєструватися

Передреєстраційну заявку можна подати самостійно через онлайн-форму або через чат-бот @yednist_uhf_r2p_bot. Деталі про умови та документи опубліковані на офіційному сайті фонду.

За допомогою в оформленні можна звернутися до відділу ветеранської та соціальної політики громади — кабінет 17, телефон 068 99 69 724.

Контакти для довідок

Для інформаційної підтримки працює гаряча лінія 0 800 750 104 та електронна пошта cash.assistance@r2p.org.ua. Уточнити деталі можна і в самій громаді за вказаним вище номером відділу.

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