Перерахунок пенсії з 1 вересня в Одеській області також не означає автоматичного підвищення для кожного працевлаштованого одержувача.

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Одеській області залежить не від самого початку осені, а передусім від тривалості страхового стажу та статусу людини, яка продовжує працювати, повідомляє Politeka.

Для працевлаштованих отримувачів виплат перегляд можливий після накопичення щонайменше 24 місяців стажу після призначення коштів або попереднього коригування. Якщо такого періоду ще немає, процедура можлива після дворічного відрізка.

Під час розрахунку можуть використовувати заробіток, на основі якого визначили виплату раніше. Водночас за доцільності враховується дохід, отриманий уже після виходу на пенсію.

Інформацію про це надає ПФУ.

Окремо передбачений автоматичний механізм. Якщо до 1 березня відповідного року людина накопичила необхідний стаж або після попереднього перегляду минуло два роки, Пенсійний фонд проводить процедуру без додаткової заяви.

Важливим залишається строк подання документів. Звернення до 15 числа включно дає підстави призначити оновлений розмір із першого числа поточного місяця. Якщо документи надійшли пізніше, застосування починається вже з наступного місяця.

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Одеській області також не означає автоматичного підвищення для кожного працевлаштованого одержувача. Зокрема, зміни, пов’язані зі збільшенням прожиткового мінімуму, для працюючих осіб застосовують після припинення трудової діяльності.

Про працевлаштування або звільнення необхідно повідомити орган Пенсійного фонду протягом 10 днів. Це важливо через те, що окремі доплати та підвищення передбачені саме для непрацюючих громадян.

Таким чином, право на зміну виплати визначається індивідуально — з урахуванням стажу, заробітку, дати попереднього призначення та факту зайнятості.

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