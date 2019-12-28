Володимир Путін постійним встряванням у війни встиг перекреслити все те відносно добре, що він зробив для Росії за довгі роки свого правління

Як повідомляє Politeka, на це вказала українська журналістка Яніна Соколова у своєму шоу «Вечір з Яніною Соколовою». Вона прокоментувала фрагмент із щорічної прес-конференції президента РФ, на якій він відповідав на запитання представників російських ЗМІ.

Так, один з пропагандистів поцікавився у Путіна, чи можна того назвати історичною особистістю. На це господар Кремля «скромно» зауважив, що це зможе вирішити тільки наступне покоління.

Втім, Соколова не погодилася з цим припущенням і зазначила, що дати характеристику Путіну можна вже зараз.

«Вже й це покоління може дати оцінку – дядько Вова, ти дурень?! Все, що відносно доброго ти зробив для своєї країни за перші 10 років, ти успішно прос*ав за секунду, намагаючись потрапити в історію з "Градів" і комплексів "Бук". Аксіома – комплекс неповноцінності завжди призводить до комплексу "Бук"», - заявила журналістка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Роман Цимбалюк яскраво упустив з неба на Землю президента РФ Володимира Путіна і його вірних пропагандистів. В ефірі популярного онлайн-шоу телеведучої Яніни Соколової український журналіст Роман Цимбалюк барвисто розніс російських окупантів. Крім того, він розвіяв найдурніші з міфів глави РФ Володимира Путіна.

Цимбалюк пригадав міфи російських пропагандистів, які намагалися розібратися, як були "створені" українці. Так, журналіст нагадав, що президент Російської Федерації зробив несподіваний висновок, що нас нібито "придумали поляки". Саме це твердження Путіна і висміяв Цимбалюк.

"Тут ось недавно Путін зробив висновок, що ми були придумані поляками. Хоча по телевізору раніше говорили, що нас всіх створили, цю українську ідею, в австрійському генеральному штабі. Хочу сказати, тут прикро, тому що логічно, щоб це був Пентагон", - пожартував журналіст, потроллив пропаганду Москви.

Нагадаємо, Соколова жорстко обложила Путіна через ганебні слова про Донбас.

Як повідомляла Politeka, Соколова підняла на сміх наполеонівські плани Пушилина.

Також Politeka писала, що Соколова попередила українців про наслідки "нормандського формату".