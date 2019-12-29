Закон набирає чинності через чотири місяці від дати його опублікування

Президент України підписав закон про запобігання та протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Відповідна інформація розміщена на «Урядовому порталі».

Президент України Володимир Зеленський 29 грудня підписав закон про запобігання та протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Тематичні вимоги Європейського Союзу були враховані в новому ЗУ і весь він вцілому спрямований на імплементацію в законодавство України європейський стандартів.

Зокрема, ЗУ передбачає впровадження рекомендацій Комітету експертів ради Європи MONEYVAL. Вищезазначені рекомендації були представлені в результаті п'ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Закон набирає чинності рівно через чотири місяці з дати його опублікування.

Нагадаємо також, раніше Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

25 листопада президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під ЗУ «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів» № 263-ІХ:

«Завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», - йдеться в опублікованому повідомленні.

Нагадаємо, скасування депутатської недоторканності: розкрита головна загроза для України

Також Politeka писала, що вибори в Україні будуть проходити по-новому, підписаний важливий документ: що потрібно знати