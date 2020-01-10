У Володимира Путіна відкрито виставили президенту України Володимиру Зеленському ультиматум для організації нової зустрічі

Скандальну заяву зробив політтехнолог, наближений до "сірого" кардинала Кремля Суркова Олексій Чеснаков, передає Politeka.net.

Топ-соратник лідера Кремля висунув українському президентові ряд умов, виконання яких нібито необхідно для організації нової зустрічі двох президентів.

Олексій Чеснаков також відреагував на заяву глави МЗС України Вадима Пристайка про те, що Київ не виключає введення миротворців на Донбас як альтернативу Мінським угодам.

"Українській стороні зараз потрібно не витрачати дорогоцінний час, не шукати альтернативи Мінську, а виконувати домовленості, досягнуті 9 грудня. Після саміту в Парижі пройшов вже місяць. Якщо все буде йти такими ж темпами, то до запланованого на весну наступного саміту "нормандської четвірки" українській стороні нічого буде показати. Який сенс тоді зустрічатися? Вся вина за перенесення саміту "нормандської четвірки" в цьому випадку буде на Києві. Не сумнівайтеся", – вибухнув соратник Путіна погрозами у своєму Facebook.

На ультиматум відреагував журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, у Володимира Путіна знову відкрито заявили, що Кремль влаштує лише повна капітуляція України.

"По суті тут, незважаючи на те, що ще три місяці, прямо говорять, що Путін із Зеленським зустрічатися з питань Донбасу навряд чи буде. А що Україна повинна виконати на їхню думку, за результатами зустрічі в Парижі? Так, згадайте комюніке. Там перший пункт – питання безпеки, другий – політичні аспекти. І там питання про особливий статус і закріплення в українському законодавстві "формули Штайнмайера". Сумніваюся, що це в принципі реально", - пояснив він нюанси посилу Чеснакова.

"Який результат – зараз наші кремлівські "друзі", особливо користуючись цими турбулентними моментами на планеті, коли весь Захід сконцентрований на Ірані, на Близькому Сході, по суті вже прямо заявляють, що готові прийняти Зеленського для того, щоб він підписав виключно повну капітуляцію перед Москвою", – резюмував Цимбалюк, аналізуючи публікації в Facebook наближеного до Кремля російського політтехнолога.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Зеленський потужно переграв Володимира Путіна. Про це розповів міжнародний оглядач Іван Яковина.

За його словами, український лідер Володимир Зеленський вибрав правильну тональність розмови з Володимиром Путіним.

І на відміну від інших президентів України, він не боїться лідера країни-агресора, який розв'язав війну на Донбасі і окупував Крим.

Яковина стверджує, що багато політиків у світі вважають Володимира Путіна "жахливим, злим генієм, який може знищити будь-якої людини одним поглядом". Що стосується Зеленського, то під час своєї зустрічі з Путіним він виглядав зовсім непогано".

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни ЄС зробили несподіваний крок.

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